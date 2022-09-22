«Тайные договоренности»: В России призвали расследовать хищения Медведчука
Политолог Богдан Безпалько отметил, что неравноценный обмен пленными между Россией и Украиной может означать дополнительные политические договоренности. По его словам, Медведчука в данном случае освободили как медийную фигуру.
Необходимо расследовать незаконную деятельность Виктора Медведчука, которая связана с хищением средств, выделенных на политическую работу на Украине, заявил заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова, политолог Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Россия и Украина провели обмен пленными, в рамках которого Москве передали 56 военнослужащих, а также украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что лично подписал указ об обмене пленными. Он отметил, что Украине были переданы 215 человек.
«Уже второй обмен происходит тайно, непублично. Общество настроено негативно к таким мероприятиям, потому что непонятно, зачем мы этих людей объявляли нацистами. Здесь есть договоренности, о которых можно только догадываться. Мы отпускаем 200 человек, а получаем 55, почему такое странное число. Там были еще наемники, возможно, здесь какие-то политические вопросы затрагиваются, вопросы, связанные с ценами на нефть, позицией Саудовской Аравии», - отметил Безпалько.
По его словам, судьба Медведчука сегодня мало кого волнует, его «вытащили» как медийную фигуру.
«Мне кажется, что здесь Медведчук просто пристеган как дополнительный фактор к этому обмену, как медийная фигура. Очень многие здесь в России считали, что необходимо его освободить. Я так не считаю. Сейчас этот вопрос уже кажется мелким, но я был благодарен тем, кто внимательно расследовал и рассказал все о его незаконной деятельности, связанной с хищением тех средств, которые были выделены на организацию пророссийских партий на территории Украины. Я убежден, что сейчас мы, в том числе, с таким трудом проводим спецоперацию, потому что там не было организовано политической поддержки, она имитировалась. Я сомневаюсь, что он будет заниматься публичной политикой. Что он может сказать даже по телевидению? Ничего нового, интересного. Это какое-то символическое значение, его часто связывают с именем нашего президента. Возможно, только из-за этого его и вытащили, но он ничего из себя не представляет, будет просто тихо жить, не факт, что в России», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее собственность оппозиционного политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко была арестована. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
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