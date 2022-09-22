«Тайные договоренности»: В России призвали расследовать хищения Медведчука

Политолог Богдан Безпалько отметил, что неравноценный обмен пленными между Россией и Украиной может означать дополнительные политические договоренности. По его словам, Медведчука в данном случае освободили как медийную фигуру.

Необходимо расследовать незаконную деятельность Виктора Медведчука, которая связана с хищением средств, выделенных на политическую работу на Украине, заявил заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова, политолог Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Россия и Украина провели обмен пленными, в рамках которого Москве передали 56 военнослужащих, а также украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что лично подписал указ об обмене пленными. Он отметил, что Украине были переданы 215 человек.

В Кремле отказались комментировать сообщения об обмене Медведчука

«Уже второй обмен происходит тайно, непублично. Общество настроено негативно к таким мероприятиям, потому что непонятно, зачем мы этих людей объявляли нацистами. Здесь есть договоренности, о которых можно только догадываться. Мы отпускаем 200 человек, а получаем 55, почему такое странное число. Там были еще наемники, возможно, здесь какие-то политические вопросы затрагиваются, вопросы, связанные с ценами на нефть, позицией Саудовской Аравии», - отметил Безпалько.

По его словам, судьба Медведчука сегодня мало кого волнует, его «вытащили» как медийную фигуру.

«Проиграли Украину»: В Госдуме заявили о неэффективном применении «мягкой силы»

«Мне кажется, что здесь Медведчук просто пристеган как дополнительный фактор к этому обмену, как медийная фигура. Очень многие здесь в России считали, что необходимо его освободить. Я так не считаю. Сейчас этот вопрос уже кажется мелким, но я был благодарен тем, кто внимательно расследовал и рассказал все о его незаконной деятельности, связанной с хищением тех средств, которые были выделены на организацию пророссийских партий на территории Украины. Я убежден, что сейчас мы, в том числе, с таким трудом проводим спецоперацию, потому что там не было организовано политической поддержки, она имитировалась. Я сомневаюсь, что он будет заниматься публичной политикой. Что он может сказать даже по телевидению? Ничего нового, интересного. Это какое-то символическое значение, его часто связывают с именем нашего президента. Возможно, только из-за этого его и вытащили, но он ничего из себя не представляет, будет просто тихо жить, не факт, что в России», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее собственность оппозиционного политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко была арестована. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ПленныеУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры