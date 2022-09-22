«Тайные договоренности»: В России призвали расследовать хищения Медведчука

«Мне кажется, что здесь Медведчук просто пристеган как дополнительный фактор к этому обмену, как медийная фигура. Очень многие здесь в России считали, что необходимо его освободить. Я так не считаю. Сейчас этот вопрос уже кажется мелким, но я был благодарен тем, кто внимательно расследовал и рассказал все о его незаконной деятельности, связанной с хищением тех средств, которые были выделены на организацию пророссийских партий на территории Украины. Я убежден, что сейчас мы, в том числе, с таким трудом проводим спецоперацию, потому что там не было организовано политической поддержки, она имитировалась. Я сомневаюсь, что он будет заниматься публичной политикой. Что он может сказать даже по телевидению? Ничего нового, интересного. Это какое-то символическое значение, его часто связывают с именем нашего президента. Возможно, только из-за этого его и вытащили, но он ничего из себя не представляет, будет просто тихо жить, не факт, что в России», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее собственность оппозиционного политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко была арестована. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

