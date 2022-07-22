На Украине арестовали активы семьи Медведчука более чем на миллион долларов
Собственность оппозиционного политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко арестована, сообщает пресс-служба Служба безопасности Украины (СБУ).
В сообщении говорится, что речь идёт о «дополнительных активах, которыми управляли из РФ». Общая сумма арестованной собственности превышает миллион долларов (по текущему курсу).
«Решением суда наложен арест в частности на: корпоративные права на ООО с уставным капиталом 38 миллионов гривен, банковские счета на 1,3 миллиона гривен, два земельных участка площадью три и пять гектаров, помещения двух отельных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тысячи квадратных метров», – уточнили в СБУ.
Ранее Виктор Медведчук был задержан, сообщает «Свободная пресса». Политика подозревают в госизмене и содействии терроризму, а также в расхищении национальных ресурсов.
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