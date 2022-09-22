В Кремле отказались комментировать сообщения об обмене Медведчука
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на просьбы журналистов и комментировать сообщения об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что у него нет на это соответствующих полномочий.
«Я не могу комментировать информацию об этом обмене, вы знаете, что была информация по линии нашего министерства обороны.... Если будет дополнительная информация, она последует», - пообещал он.
Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в офисе президента Украины заявило, что Россия и Украина провели обмен пленными, в рамках которого Москве передали 49 военнослужащих, а также украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, а украинская сторона получила 205 пленных, в том числе командиров запрещенного в России батальона «Азов» (признан террористической организацией), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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