Профессор Дипакадемии МИД: США начнут шантажировать Евросоюз из-за Украины
США будут постепенно перекладывать финансовую ответственность за Украину на европейские страны, предположил Иван Сурма.
Критическое отношение американцев к Украине будет лишь усиливаться, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма.
Ранее экс-советник в конгрессе США Ариэль Коэн заявил, что Украина добровольно отдала Крым и черноморский флот России в 2014 году.
«Здесь фактор геополитический работает. Уже столько денег было потрачено на этот процесс поддержания той или иной власти на Украине, уже настолько дискредитировано это, что даже внутри Соединенных Штатов возникают вопросы, почему налогоплательщики должны оплачивать эти внешнеполитические процессы, когда внутри США есть достаточно много других проблем. Но пока будут бизнес-интересы определенных кругов США на Украине, до этого момента всё это будет тянуться. Финансовая поддержка Украине вряд ли закончится резко. Может отыгрываться сценарий, когда США будут не сами платить, а заставят Евросоюз поддерживать Украину теми или иными способами, воздействуя политически, санкционно, чтобы не своими руками это делать, а руками других государств, подталкивая их и провоцируя на определенные действия. Думаю, где-то до шантажа может доходить», - рассказал он.
При этом критическое отношение к США может накопиться и внутри Украины, поскольку за последние годы американский протекторат не помогает украинцам повысить уровень жизни, считает Сурма.
«Внутри Украины могут начаться недовольства, связанные с энергообеспечением. Обычный гражданин Украины не может оплачивать текущие тарифы, чтобы обеспечить свою жизнь. Это один из факторов, который накапливается. В зависимости от внешнеполитической ситуации, от ситуации в отношении Крыма США и частично Евросоюз будут пытаться ввести дестабилизационный элемент. Других рычагов воздействия, чтобы противостоять России, у них нет. Санкционный элемент присутствует, но он уже не так влияет на бизнес в том же Евросоюзе, в Германии», - резюмировал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Александр Лукашенко своим заявлением о желании посетить Крым сделал Белоруссию враждебной к Украине.
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