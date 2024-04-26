Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны Иванова
Адвокаты бывшего замминистра обороны Тимура Иванова намерены предложить залог за его освобождение из СИЗО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя защиты Дениса Балуева.
Как сообщил собеседник агентства, определиться с суммой планируют ближе к дате рассмотрения апелляционной жалобы. При этом на данный момент Балуев не готов уточнить, какой она может быть.
О задержании Иванова по делу о получении взятки стало известно 23 апреля. Замминистра не признал вину в совершении преступления, однако Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Также был наложен арест на все счета экс-заместителя министра обороны РФ.
Ранее Мосгорсуд также арестовал третьего фигуранта по делу Александра Фомина. По версии следствия, он находился в доверительных отношениях с Ивановым и в составе группы оказывал ему услуги в виде освобождения от оплаты за ремонт и реконструкцию, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru