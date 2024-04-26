Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны Иванова

Как сообщил собеседник агентства, определиться с суммой планируют ближе к дате рассмотрения апелляционной жалобы. При этом на данный момент Балуев не готов уточнить, какой она может быть.

О задержании Иванова по делу о получении взятки стало известно 23 апреля. Замминистра не признал вину в совершении преступления, однако Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Также был наложен арест на все счета экс-заместителя министра обороны РФ.

Ранее Мосгорсуд также арестовал третьего фигуранта по делу Александра Фомина. По версии следствия, он находился в доверительных отношениях с Ивановым и в составе группы оказывал ему услуги в виде освобождения от оплаты за ремонт и реконструкцию, напоминает «Радиоточка НСН».

