«Внутри страны коррупция и некомпетентность, что подрывает усилия Украины по ликвидации зависимости от России. Киев должен преодолеть модель самосаботажа, которая была наиболее заметна в 2014 году, когда украинская армия отказалась от Крыма и собственного Черноморского флота», — написал Коэн в своем материале для Newsweek.

По словам эксперта, Россия усиливает давление на Украину на фоне «сосредоточения войск» на границе стран, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, политолог подчеркнул необходимость проведения на Украине глубокой и всеобъемлющей энергетической реформы. По словам Коэна, Киеву необходимо сотрудничать с Западом и «уделять приоритетное внимание диверсификации своих источников энергии, включая нефть и газ, уголь, ядерные и возобновляемые источники энергии». Эксперт подчеркнул, что это приведет Украину «к более экологичному будущему» и снизит экономическую зависимость страны от РФ, пишут Известия.

Также Коэн подчеркнул важность борьбы с коррупцией: Киеву следует решить этот вопрос на самом высоком уровне, подобные преступления должны расследоваться и преследоваться по закону. Эксперт считает, что без решения этой проблемы «руки американских и европейских союзников для оказания помощи Украине будут связаны», и это пойдет на пользу России.

