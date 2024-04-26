Журналиста Forbes Мингазова задержали по делу о фейках про российскую армию

Он также уточнил, что поводом для задержания стал репост публикации о событиях в Буче. На данный момент журналист находится в ИВС в Хабаровске.

Максимальное наказание по статье о распространении заведомо ложной информации о российской армии предусматривает от пяти до 10 лет лишение свободы и также штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

