Журналиста Forbes Мингазова задержали по делу о фейках про российскую армию
Журналиста Сергея Мингазова задержали по делу о распространении фейков о российской армии из-за репоста в Telegram-канале. Об этом на своей странице на Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил его адвокат Константин Бубон.
Он также уточнил, что поводом для задержания стал репост публикации о событиях в Буче. На данный момент журналист находится в ИВС в Хабаровске.
Максимальное наказание по статье о распространении заведомо ложной информации о российской армии предусматривает от пяти до 10 лет лишение свободы и также штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru