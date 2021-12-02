«Сжёг все мосты»: Кулеба о намерении Лукашенко посетить Крым

«Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной» – подчеркнул Кулеба.

Ранее белорусский лидер в интервью РИА Новости заявил, что Крым фактически и юридически стал частью России после референдума в 2014 году. Также Лукашенко выразил желание посетить полуостров и добавил, что его поездка будет означать признание Крыма российской территорией.

