«Сжёг все мосты»: Кулеба о намерении Лукашенко посетить Крым

Белорусский президент Александр Лукашенко своим заявлением о желании посетить Крым сделал Белоруссию враждебной к Украине. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью, которое было опубликовано на сайте посольства Украины в Латвии.

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«Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной» – подчеркнул Кулеба.

Ранее белорусский лидер в интервью РИА Новости заявил, что Крым фактически и юридически стал частью России после референдума в 2014 году. Также Лукашенко выразил желание посетить полуостров и добавил, что его поездка будет означать признание Крыма российской территорией.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:УкраинаБелоруссия
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