Сергей Ташуев покинул пост главного тренера ФК «Факел»

Футбольный клуб «Факел» объявил, что главный тренер Сергей Ташуев подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба воронежской команды.

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В сообщении говорится, что специалист покинул клуб по семейным обстоятельствам. Также команда поблагодарила его «за вклад в развитие клуба».

«Благодарю руководство, игроков и, конечно же, замечательных воронежских болельщиков... От всей души желаю клубу продолжать развиваться по всем направлениям», — сказал Ташуев.

Ранее руководство московского ФК «Спартак» объявило об отставке испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
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