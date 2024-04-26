Сергей Ташуев покинул пост главного тренера ФК «Факел»
Футбольный клуб «Факел» объявил, что главный тренер Сергей Ташуев подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба воронежской команды.
В сообщении говорится, что специалист покинул клуб по семейным обстоятельствам. Также команда поблагодарила его «за вклад в развитие клуба».
«Благодарю руководство, игроков и, конечно же, замечательных воронежских болельщиков... От всей души желаю клубу продолжать развиваться по всем направлениям», — сказал Ташуев.
Ранее руководство московского ФК «Спартак» объявило об отставке испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru