На Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,6
26 апреля 202413:12
Землетрясение произошло в Краснодарском крае, его магнитуда составила 3,6. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным специалистов, толчки зафиксировали в 09:16 по времени UTC (12:16 мск). Эпицентр находился в 93 км южнее Краснодара.
Землетрясение ощутили в том числе в Туапсе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, о подземном толчке сообщили в соцсетях жители поселка Новомихайловское, сел Шепси и Небуг.
Ранее землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали у берегов Мексики, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru