На Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,6

Землетрясение произошло в Краснодарском крае, его магнитуда составила 3,6. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

У побережья Тайваня произошло 247 землетрясений за сутки

По данным специалистов, толчки зафиксировали в 09:16 по времени UTC (12:16 мск). Эпицентр находился в 93 км южнее Краснодара.

Землетрясение ощутили в том числе в Туапсе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, о подземном толчке сообщили в соцсетях жители поселка Новомихайловское, сел Шепси и Небуг.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали у берегов Мексики, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКраснодарский Край

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