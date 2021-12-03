Ужас и война: США одобряют происходящее на Украине
Украина проводила свою политику в 2014 году исключительно под диктовку Америки, сказал НСН Александр Дудчак.
От деструктивного влияния на Украине США вряд ли откажутся полностью, заявил украинский политолог Александр Дудчак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн заявил, Украина саботирует собственные решения и усугубляет текущую ситуацию, что не позволяет западным партнерам помочь стране, которая погрязла в коррупции и кризисах. По его словам, государству необходимо преодолеть тенденцию к добровольному саботажу, наглядным примером которого стали события в 2014 году.
«Та политика, которую проводила Украина в 2014 году после госпереворота, делалась под диктовку США. Если у них есть претензии по некомпетентности, они должны предоставить их себе. Удивляет такое заявление американцев. Все, что происходит на Украине сейчас, весь этот ужас, война, вполне устраивает США. Сложно представить, что США полностью отказались бы от того деструктивного влияния на Украине», - отметил Дудчак.
Политолог подчеркнул, что США также сделали определенные успехи во вражде между Россией и Украиной.
Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что полномасштабная война России с Украиной будет короткой и кровопролитной, напоминая увеличенную копию «пятидневной войны» с Грузией.
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