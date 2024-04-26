Китай объявил демарш Германии из-за обвинений в шпионаже

По его словам, так называемое дело о китайском шпионаже «возникло на пустом месте».

«Мы требуем прекратить злонамеренные спекуляции и антикитайский политический фарс», - подчеркнул дипломат.

Ван Вэньбинь также призвал германские власти к бдительности, особенно в отношении попыток нанести ущерб отношениям Пекина и Берлина.

Ранее в немецких СМИ появилась информация, что в правоохранители арестовали трёх граждан Германии, которых подозревают в шпионаже в пользу Китая, пишут «Известия».