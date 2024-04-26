Киркоров оштрафован за неуплату штрафа
Таганский суд Москвы оштрафовал певца Филиппа Киркорова за неуплату административного штрафа, сообщает «Газета.ру».
Киркоров признан виновным в административном правонарушении. Ранее он не уплатил штраф в размере 3 тысячи рублей. Теперь певец должен выплатить штраф в двойном размере, то есть 6 тысяч рублей.
Уточняется, что 21 марта ФНС заблокировала счета магазина одежды певца «Phill 4» и его творческого центра «Филипп Киркоров корпорейшн» за просроченную задолженность по налогам в 4,2 тысячи рублей. Первая компания управляет бутиком в ТРК «Vegas», а вторая фирма занимается производством видео и рекламы.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую в СИЗО до 26 июля по делу о неуплате налогов, передает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru