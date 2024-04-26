Киркоров оштрафован за неуплату штрафа

Уточняется, что 21 марта ФНС заблокировала счета магазина одежды певца «Phill 4» и его творческого центра «Филипп Киркоров корпорейшн» за просроченную задолженность по налогам в 4,2 тысячи рублей. Первая компания управляет бутиком в ТРК «Vegas», а вторая фирма занимается производством видео и рекламы.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую в СИЗО до 26 июля по делу о неуплате налогов, передает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

