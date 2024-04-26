Zivert анонсировала концерты в Сочи, Омске и Тюмени
Объявившая ранее перерыв в певческой карьере Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) анонсировала предстоящий осенью концерты в Сочи, Ростове-на-Дону, Омске и Тюмени. Информация об этом появилась на её официальном сайте.
Первоначально выступление в Тюмени должно было состоятся 29 апреля, но было перенесено из-за ухудшившегося здоровья артистки. Затем были отменены и другие её выступления.
Теперь сообщается, что перенесённый концерт состоится 15 сентября в Спортивном комплексе «Центральный». Первым же городом, где певица выступит после перерыва, станет Сочи. Концерт намечен на 5 сентября.
Ранее певица Zivert выпустила документальный фильм о своей жизни, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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