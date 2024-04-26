Zivert анонсировала концерты в Сочи, Омске и Тюмени

Первоначально выступление в Тюмени должно было состоятся 29 апреля, но было перенесено из-за ухудшившегося здоровья артистки. Затем были отменены и другие её выступления.

Теперь сообщается, что перенесённый концерт состоится 15 сентября в Спортивном комплексе «Центральный». Первым же городом, где певица выступит после перерыва, станет Сочи. Концерт намечен на 5 сентября.

Ранее певица Zivert выпустила документальный фильм о своей жизни, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

