Адвокат: У Ассанжа пошатнулось здоровье в тюрьме
Здоровье журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подорвано долгим пребыванием в британской тюрьме, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его адвокат Карлоса Поведы.
По его словам, Ассанж страдает, фактически находясь в заключении более 10 лет, при том, что долгое время находился в убежище. Это ставит под тяжелый удар его эмоциональную стабильность, психологическую и физическую целостность.
Ранее Лондонский суд вынес решение в пользу Джулиана Ассанжа, он сможет продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru