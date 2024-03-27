Адвокат: У Ассанжа пошатнулось здоровье в тюрьме

Здоровье журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подорвано долгим пребыванием в британской тюрьме, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его адвокат Карлоса Поведы.

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По его словам, Ассанж страдает, фактически находясь в заключении более 10 лет, при том, что долгое время находился в убежище. Это ставит под тяжелый удар его эмоциональную стабильность, психологическую и физическую целостность.

Ранее Лондонский суд вынес решение в пользу Джулиана Ассанжа, он сможет продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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