Карслон: Освобождение Ассанжа повернуло ход событий вспять
25 июня 202405:34
Журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж повернул ход событий вспять, освободившись из тюрьмы, сообщил в соцсети X американский журналист Такер Карлсон.
«Хороший человек наконец на свободе. Течение повернулось вспять», — отметил он.
Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании. В настоящее время он летит в родную Австралию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru