Карслон: Освобождение Ассанжа повернуло ход событий вспять

Журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж повернул ход событий вспять, освободившись из тюрьмы, сообщил в соцсети X американский журналист Такер Карлсон.

Джулиану Ассанжу разрешили оспорить решение об экстрадиции в США

«Хороший человек наконец на свободе. Течение повернулось вспять», — отметил он.

Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании. В настоящее время он летит в родную Австралию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Eduardo Carrasco
ТЕГИ:ВеликобританияЖурналистыДжулиан Ассанж

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