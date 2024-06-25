«Никаких гарантий»: В Совфеде объяснили «сделку» США с Ассанжем
История Ассанжа негативно влияла на имидж властей США, но никаких гарантий у журналиста до сих пор нет, заявил в эфире НСН сенатор Константин Долгов.
История с заключением Джулиана Ассанжа стала для репутации властей США несмываемым пятном, поэтому все закончилось неожиданной «сделкой» по его освобождению, заявил сенатор, экс-уполномоченный МИД РФ по верховенству права Константин Долгов в разговоре с НСН.
Ранее Высокий суд Лондона освободил под залог 52-летнего основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он пошел на сделку с прокуратурой США и улетел в родную Австралию. Ассанж признал вину по одному пункту из 18. Согласно сделке, 26 июня суд назначит ему пять лет тюрьмы, но зачтет этот срок по пребыванию в Белмарше, где он провел 1901 день в попытках опротестовать экстрадицию в США.
«Это реальное лицо свободы слова, прав человека, свободы СМИ, свободы доступа информации на Западе. За то, что человек правду выкладывал в публичное пространство, за это и поплатился. Это не единичный пример на Западе, просто он очень громкий. У них нет никаких механизмов правовой защиты. То, что он готов пойти на сотрудничество, это его решение, принятое вместе с адвокатами. Видимо, это стремление избежать сурового срока», - отметил Долгов.
При этом сенатор подчеркнул, что у Ассанжа по-прежнему нет никаких гарантий того, что спецслужбы оставят его в покое.
«Я не исключаю, что для США само признание вины, хоть и частичное, важно, они это постараются обыграть каким-то образом для себя в выгодном свете. Эта история имела негативный окрас для властей США. Возможно, посчитали, что такая сделка будет по совокупности выгоднее. Мне трудно сказать. Надо понимать, что это несмываемое пятно на американских и британских властях. Хотелось бы верить, что его не будут пытаться достать в Австралии, но исключать ничего нельзя. Человек и так пострадал за правду. Зная историю и методы работы западных спецслужб, полностью исключать ничего нельзя. Хочется верить, что на этом все закончится, но никаких гарантий нет», - заключил собеседник НСН.
В США Ассанжа обвиняют в шпионаже из-за публикации служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм в 2010–2011 годах. Ему грозило до 175 лет заключения, ранее он не признавал вину, передает «Радиоточка НСН».
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