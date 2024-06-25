«Никаких гарантий»: В Совфеде объяснили «сделку» США с Ассанжем

История с заключением Джулиана Ассанжа стала для репутации властей США несмываемым пятном, поэтому все закончилось неожиданной «сделкой» по его освобождению, заявил сенатор, экс-уполномоченный МИД РФ по верховенству права Константин Долгов в разговоре с НСН.

Ранее Высокий суд Лондона освободил под залог 52-летнего основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он пошел на сделку с прокуратурой США и улетел в родную Австралию. Ассанж признал вину по одному пункту из 18. Согласно сделке, 26 июня суд назначит ему пять лет тюрьмы, но зачтет этот срок по пребыванию в Белмарше, где он провел 1901 день в попытках опротестовать экстрадицию в США.