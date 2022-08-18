Основатель Pink Floyd не исключил, что власти США могут убить Ассанжа

«Джулиан все еще в тюрьме Белмарш, он по дороге на экстрадицию в США, где правительство США может его тайно убить», — заявил музыкант. Уотерс потребовал освобождения Ассанжа и заявлял о несправедливости его задержания.

Ассанж находится в тюрьме Белмарш. В США против него выдвинули 18 уголовных обвинений из-за публикации секретных документов. Ему грозит 175 лет заключения.

Напомним, глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

