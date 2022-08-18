Основатель Pink Floyd не исключил, что власти США могут убить Ассанжа
Американские власти могут убить журналиста, основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя известной рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса.
«Джулиан все еще в тюрьме Белмарш, он по дороге на экстрадицию в США, где правительство США может его тайно убить», — заявил музыкант. Уотерс потребовал освобождения Ассанжа и заявлял о несправедливости его задержания.
Ассанж находится в тюрьме Белмарш. В США против него выдвинули 18 уголовных обвинений из-за публикации секретных документов. Ему грозит 175 лет заключения.
Напомним, глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.
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