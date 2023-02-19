СВО: от стандартов до сенсаций. Политологи обсудили главную тему послания президента РФ
Российские политологи расходятся в посылах президента РФ в послании Федеральному собранию по поводу СВО - от очевидных выводов до сенсационных заявлений.
Оценку специальной военной операции президентом России Владимиром Путиным в ходе оглашения послания Федеральному собранию РФ все ждут, и он уделит внимание СВО. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации направила соответствующий доклад президенту России Владимиру Путину. Об этом руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале без дополнительных подробностей.
Президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко также считает, что Путин в своем послании сделает акценты на специальной военной операции и экономике. Об этом он рассказал в эфире НСН.
«Понятно, что есть набор тем, о которых о не может не сказать. Первое – перспективы специальной военной операции. Второе – ситуация с экономикой, социальной сферой. Это очевидно. Какие-то конкретные решения, которые будут предложены, не знают даже люди, пишущие текст, потому что идет процесс согласования между министерствами, ведомствами, выясняются отношения. Не секрет, что Путин сам очень активно участвует в работе над посланием, сам добавляет смысловые куски. Потому пытаться сейчас заглянуть в хрустальный шар и озвучить формулировки, которых еще нет даже у авторов…ну, я не любитель таких аттракционов», - сказал Минченко.
Однако, политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале заявил, что 21 февраля станет показательным днем для всех участников конфликта.
«21 февраля будет показательным с точки зрения того, что сделаем на фронте мы, что сделают ВСУ вместе с НАТО и отдельно без НАТО... СВО перестает быть инструментом только денацификации и удаления НАТО от наших границ, теперь она становится священной войной за выживание одной из цивилизаций на планете - нашей и где же не объявить об этом, как не в народном Гостином дворе, а не в официальном Георгиевском. Это будет идеологическая схватка в прямом эфире, объявление войны по сути и старт открытого крестового похода коллективного Запада против России и её союзников», - написал Баширов в своем Telegram-канале.
Политолог Сергей Марков заявил НСН, что во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления, в том числе и о ходе спецоперации.
«Полагаю, речь будет идти о ходе специальной военной операции, мобилизации всего общества для победы, логики развития – что удалось, что не удалось, что необходимо сделать. Нужна готовность людей работать на благо победы, мобилизация каждого человека. Необязательно сидеть в окопе, можно оказывать помощь людям, семьям военнослужащих, беженцев. Военная мобилизация секторов экономики, социальной сферы, культуры, те, кто выступили против СВО должны быть исключены из культурного поля», - сказал Марков.
Сенатор Ольга Ковитиди не исключила, что на заседании 22 февраля Совет Федерации будет оперативно рассматривать вопросы, связанные со специальной военной операцией. В беседе с НСН она связала это с тем, что ситуация быстро меняется.
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