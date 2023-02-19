СВО: от стандартов до сенсаций. Политологи обсудили главную тему послания президента РФ

Президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко также считает, что Путин в своем послании сделает акценты на специальной военной операции и экономике. Об этом он рассказал в эфире НСН.

«Понятно, что есть набор тем, о которых о не может не сказать. Первое – перспективы специальной военной операции. Второе – ситуация с экономикой, социальной сферой. Это очевидно. Какие-то конкретные решения, которые будут предложены, не знают даже люди, пишущие текст, потому что идет процесс согласования между министерствами, ведомствами, выясняются отношения. Не секрет, что Путин сам очень активно участвует в работе над посланием, сам добавляет смысловые куски. Потому пытаться сейчас заглянуть в хрустальный шар и озвучить формулировки, которых еще нет даже у авторов…ну, я не любитель таких аттракционов», - сказал Минченко.