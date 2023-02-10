Нарусова поделилась ожиданиями от грядущего послания Путина

«Я думаю, что после новогоднего поздравления российскому народу что-то будет в такой же тональности», - отметила она.

Напомним, новогоднее обращение Владимир Путин произнес в окружении военнослужащих. Он говорил о спецоперации на Украине. «Главное – судьба России. Защита Родины – это наш священный долг перед предками и потомками. Нравственная, историческая правота – на нашей стороне», - говорил он.

Сегодня стало известно, что после обращения к парламенту Владимир Путин может выступить в Лужниках. Митинг-концерт 22 февраля соберет 200 тысяч человек, говорят источники РИА Новости.

Ранее источники "Ведомостей" говорили, что Кремль планирует послание на 20-22 февраля, а ясность появится 10 февраля.

