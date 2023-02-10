Нарусова поделилась ожиданиями от грядущего послания Путина
Сенаторам пока не объявили дату послания президента парламенту, однако СМИ уже называют примерную дату.
Членам Совета Федерации пока не объявили дату послания президента Владимира Путина, заявила НСН сенатор Людмила Нарусова.
«Я думаю, что после новогоднего поздравления российскому народу что-то будет в такой же тональности», - отметила она.
Напомним, новогоднее обращение Владимир Путин произнес в окружении военнослужащих. Он говорил о спецоперации на Украине. «Главное – судьба России. Защита Родины – это наш священный долг перед предками и потомками. Нравственная, историческая правота – на нашей стороне», - говорил он.
Сегодня стало известно, что после обращения к парламенту Владимир Путин может выступить в Лужниках. Митинг-концерт 22 февраля соберет 200 тысяч человек, говорят источники РИА Новости.
Ранее источники "Ведомостей" говорили, что Кремль планирует послание на 20-22 февраля, а ясность появится 10 февраля.
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