Песков: СМИ из недружественных стран на послание Путина не пустят
Иностранные СМИ из недружественных стран аккредитованы на послание президента Федеральному собранию не будут. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в среду на брифинге.
Ранее Кремль сообщил, что оглашение послания состоится 21 февраля в московском Гостином дворе. На него собираются позвать участников военной операции, которую проводят российские власти на Украине. На следующий день назначены внеочередные заседания Госдумы и Совета Федерации.
Сенатор Ольга Ковитиди не исключила, что на заседании 22 февраля верхняя палата будет оперативно рассматривать вопросы, связанные со специальной военной операцией. В беседе с НСН она связала это с тем, что ситуация быстро меняется и предположила, что Путин озвучит какие-то решения по этому поводу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- Глава Минобороны Британии усомнился в возможности предоставить Украине истребители
- Песков: СМИ из недружественных стран на послание Путина не пустят
- Боррель предложил вести переговоры по Украине, одновременно вооружая Киев
- С актрисы Большовой сняли обвинения в смертельном ДТП
- СМИ: Из Артемовска вывозят архивы госучреждений
- В новых регионах перейдут на общероссийский пенсионный возраст до конца 2027 года
- США приостановили поставки таблеток «Виагра» в Россию
- Минцифры: Нового пакета мер поддержки IТ-отрасли не будет
- Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Чукотским и Охотским морями
- Еврокомиссия планирует санкции против России на сумму 11 миллиардов евро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru