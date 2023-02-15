Песков: СМИ из недружественных стран на послание Путина не пустят

Иностранные СМИ из недружественных стран аккредитованы на послание президента Федеральному собранию не будут. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в среду на брифинге.

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Ранее Кремль сообщил, что оглашение послания состоится 21 февраля в московском Гостином дворе. На него собираются позвать участников военной операции, которую проводят российские власти на Украине. На следующий день назначены внеочередные заседания Госдумы и Совета Федерации.

Сенатор Ольга Ковитиди не исключила, что на заседании 22 февраля верхняя палата будет оперативно рассматривать вопросы, связанные со специальной военной операцией. В беседе с НСН она связала это с тем, что ситуация быстро меняется и предположила, что Путин озвучит какие-то решения по этому поводу.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖурналистыДмитрий ПесковПослание Федеральному Собранию
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