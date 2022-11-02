«Свержение режимов»: КНДР готовится к ядерной войне с США
США продолжают проводить масштабные военные учения на территории Южной Кореи, на этом фоне власти КНДР призывают Америку быть готовой заплатить «равнозначную цену» в случае агрессии.
Правительство Японии выразило протест из-за пусков ракет из Северной Кореи. Об этом заявил глава Минобороны страны Ясукадзу Хамада.
«Подобные действия КНДР являются совершенно недопустимыми. В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине», — приводит ТАСС слова министра.
Он отметил, что Северная Корея запустила как минимум две баллистические ракеты, они пролетели от 150 до 200 километров. Одна из них была запущена в восточном направлении, другая в юго-восточном. Высота полета составила от 100 до 150 километров.
Так, агентство «Ренхап» ночью 2 ноября заявляло об одной запущенной баллистической ракете со стороны КНДР в сторону Японского моря. Издание отметило, что Объединенный комитет начальников штабов (JCS) объявил о запуске, не предоставив подробностей. Как заявил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, ущерба японским морским и воздушным судам от ракет КНДР зафиксировано не было.
Между тем США и Южная Корея 31 октября начали первые крупномасштабные совместные воздушные учения Vigilant Storm почти за пять лет, в которых задействовано более 240 самолетов, в том числе усовершенствованные самолеты-невидимки и истребители-невидимки F-35A. Маневры схожи с Vigilant Ace, проведение которых было остановлено в 2018 году при предыдущем южнокорейском президенте Мун Чжэ Ине, стремившемся к диалогу с КНДР. Как сообщило Yonhap со ссылкой на южнокорейских чиновников, маневры проходят после ряда ракетных запусков со стороны КНДР и на фоне опасений, что Пхеньян может вскоре провести ядерное испытание.
Пресс-служба Воздушных сил Тихоокеанского флота США отмечала, что учения продлятся до 4 ноября. В них примут участие «тысячи» военных из американских и южнокорейских ВВС, Корпуса морской пехоты, военно-морских сил и армии США. Кроме того, 33-я эскадрилья Королевских ВВС Австралии направит для учений самолет-заправщик KC-30A. В общей сложности во время учений планируется выполнить более 1600 боевых вылетов, при этом Корейский центр воздушно-космических операций будет управлять силами для повышения оперативных возможностей.
На фоне крупномасштабных учений северокорейский МИД 1 ноября заявил, что сценарий ядерной войны США с КНДР вступил в финальную фазу. Как напомнили в ведомстве, с 17 по 28 октября на территории Южной Кореи прошли крупномасштабные учения «Национальная оборона», а всего через несколько дней начались крупнейшие совместные американо-южнокорейские воздушные учения. При этом часто проводятся военные учения США, Японии и Южной Кореи в Японском море.
По мнению МИД КНДР, нигде в мире не проходят такие военные учения, схожие по интенсивности и участию сил. Пхеньян считает, что учения носят особенно агрессивный характер, а среди отрабатываемых целей — «нанесение удара по стратегическим объектам КНДР во время войны на Корейском полуострове».
«США — единственная страна в мире, главной целью ядерной программы которой является свержение режимов. Они должны быть готовы заплатить равнозначную цену в случае попытки применить силу против КНДР», — цитирует агентство ЦТАК заявление МИД.
В отличие от отношений с США, с Россией у КНДР они достаточно теплые. Северная Корея ни раз публично поддерживала решения президента РФ Владимира Путина. Так, КНДР стала первой страной, одобрившей результаты референдумов о вхождении в РФ новых территорий. А лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что Северная Корея «твердо» намерена дорожить имеющими давнюю историю и традицию дружественными корейско-российскими отношениями, всесторонне расширять и развивать их. Также председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Цой Рен Хэ заявлял, что руководство КНДР поддерживает политику Владимира Путина, направленную на защиту национальных интересов и суверенитета страны.
А 2 ноября Россия и КНДР впервые за два года возобновили железнодорожное сообщение. Как сообщили РИА Новости в Дальневосточной железной дороге, первым поездом были отправлены породистые лошади, позднее в Северную Корею доставят медикаменты.
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