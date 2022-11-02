«Свержение режимов»: КНДР готовится к ядерной войне с США

«Подобные действия КНДР являются совершенно недопустимыми. В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине», — приводит ТАСС слова министра.

Он отметил, что Северная Корея запустила как минимум две баллистические ракеты, они пролетели от 150 до 200 километров. Одна из них была запущена в восточном направлении, другая в юго-восточном. Высота полета составила от 100 до 150 километров.

Так, агентство «Ренхап» ночью 2 ноября заявляло об одной запущенной баллистической ракете со стороны КНДР в сторону Японского моря. Издание отметило, что Объединенный комитет начальников штабов (JCS) объявил о запуске, не предоставив подробностей. Как заявил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, ущерба японским морским и воздушным судам от ракет КНДР зафиксировано не было.