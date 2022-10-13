КНДР произвела запуск ракет в сторону Японского моря
13 октября 202220:44
КНДР провела испытания запуска ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
Испытания были проведены в ночь на четверг по местному времени. Отмечается, что обе ракеты упали пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии в Японском море.
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13 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru