«Смертный приговор»: США могут нанести удар по КНДР в случае нового ядерного испытания
Александр Жебин рассказал НСН, что беспрецедентный ответ США приведет к новой войне на Корейском полуострове, поставит под угрозу существование и Южной Кореи.
США могут нанести удар по объектам КНДР в случае нового ядерного испытания, но это станет смертным приговором и для Южной Кореи, заявил политолог, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин в беседе с НСН.
Ранее замглавы МИД Южной Кореи Чхо Хен Дон заявил, что США, Япония и Южная Корея готовы дать беспрецедентный ответ в случае, если КНДР проведет седьмое по счету ядерное испытание. Жебин заметил, что совместные учения США, Японии и Южной Кореи уже носят беспрецедентный характер.
«Совместные учения США, Японии и Южной Кореи носят беспрецедентный провокационный характер, 240 самолетов там участвуют, в том числе новейшие. Отрабатываются, конечно, удары по северокорейским военным объектам, в первую очередь отрабатывается уничтожение командных пунктов и даже высшего военно-политического руководства Северной Кореи», - рассказал он.
При этом, по его словам, беспрецедентный ответ может подразумевать удар США по объектам КНДР, что приведет к ужасающим последствиям для всего Корейского полуострова.
«Беспрецедентный ответ может заключаться в том, что американцы и южнокорейцы постараются заблокировать, например, какие-то порты. Это нанесение удара по северокорейскому объекту демонстрационное. Допустим, разрушение ядерного комплекса. Это привело бы к возникновению новой войны на Корейском полуострове. Это радиоактивное заражение и ответный удар КНДР. Южная Корея по площади равна нашей Ростовской области, можно себе представить, что будет, если в стране реакторы будут разрушены. Там большие заводы, химические комбинаты. Это ядерная авантюра», - объяснил собеседник НСН.
Жебин подчеркнул, что бороться с ядерным оружием в Северной Корее уже бессмысленно, нужно пытаться договориться о контроле этого оружия.
«Пока все происходит на уровне запугивания. На самом деле любой удар по северокорейской территории может привести к ужасающим последствиям. Южная Корея, участвуя в таких американских играх, подписывает самой себе смертный приговор. Это самоубийство для корейской нации. Уже поздновато давать решительный ответ КНДР, так как это ядерная держава. Американцы начинают понимать, что денуклеаризация невозможна, Северная Корея не откажется от ядерного оружия, а вести речь о том, чтобы как-то ограничить темпы испытаний, это возможно», - добавил он.
Ранее в КНДР заявили, что их последние ракетные запуски являются справедливым ответом на совместные учения США и Южной Кореи.
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