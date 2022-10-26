«Смертный приговор»: США могут нанести удар по КНДР в случае нового ядерного испытания

США могут нанести удар по объектам КНДР в случае нового ядерного испытания, но это станет смертным приговором и для Южной Кореи, заявил политолог, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин в беседе с НСН.

Ранее замглавы МИД Южной Кореи Чхо Хен Дон заявил, что США, Япония и Южная Корея готовы дать беспрецедентный ответ в случае, если КНДР проведет седьмое по счету ядерное испытание. Жебин заметил, что совместные учения США, Японии и Южной Кореи уже носят беспрецедентный характер.



«Совместные учения США, Японии и Южной Кореи носят беспрецедентный провокационный характер, 240 самолетов там участвуют, в том числе новейшие. Отрабатываются, конечно, удары по северокорейским военным объектам, в первую очередь отрабатывается уничтожение командных пунктов и даже высшего военно-политического руководства Северной Кореи», - рассказал он.

При этом, по его словам, беспрецедентный ответ может подразумевать удар США по объектам КНДР, что приведет к ужасающим последствиям для всего Корейского полуострова.