СМИ: КНДР ответила огнем из РСЗО после стрельбы со стороны Южной Кореи

Ранее стало известно, что южнокорейские военные сделали предупредительный выстрел после того, как северокорейское судно якобы пересекло морскую границу, напоминает РЕН ТВ.

«Северная Корея заявила, что открыла огонь из РСЗО в ответ на предупредительные выстрелы Южной Кореи», – пишет Reuters.

Отмечается, что КНДР произвела десять выстрелов, чтобы «грозно отбросить назад» противника, пишет «Свободная пресса». Данных о пострадавших и повреждениях не приводится.

