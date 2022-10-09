Япония сообщила, что северокорейские ракеты пролетели около 350 км

Две баллистические ракеты, запущенные Северной Кореей в ночь на 9 октября, пролетели около 350 км, заявил заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино.

КНДР объяснила запуски ракет противодействием учениям Вашингтона и Сеула

По его словам, максимальная высота их полета составила около 100 км. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Представитель Минобороны не исключил, что ракеты могли быть баллистическими ракетами подводных лодок. В настоящее время устанавливается точный типа ракет.

Последние ракетные испытания КНДР — средство самообороны от прямых военных угроз со стороны США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Баллистическая РакетаКНДР
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