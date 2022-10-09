Япония сообщила, что северокорейские ракеты пролетели около 350 км
Две баллистические ракеты, запущенные Северной Кореей в ночь на 9 октября, пролетели около 350 км, заявил заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино.
По его словам, максимальная высота их полета составила около 100 км. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Представитель Минобороны не исключил, что ракеты могли быть баллистическими ракетами подводных лодок. В настоящее время устанавливается точный типа ракет.
Последние ракетные испытания КНДР — средство самообороны от прямых военных угроз со стороны США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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