Вторая Мировая как яблоко раздора между Россией и Польшей

Минобороны к 75-летию даты рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы. Свидетельства участников тех событий указывают, что польское восстание против гитлеровцев в 1944 году было плохо подготовлено и проводилось в политических целях, не соответствующих ожиданиям большинства населения.

Отношения России и Польши в последнее время обострились. Одной из точек не-соприкосновения стало разная позиция по Второй Мировой войне. Варшава возлагает всю ответственность на Советский Союз, Москва с такой позицией не соглашается.

Президент России Владимир Путин назвал верхом цинизма утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Вторую мировую войну.

Член комиссии по исторической памяти Совета по правам человека, историк и публицист Николай Сванидзе напомнил в эфире НСН, что хоть и не СССР развязал войну, но Сталин в своё время был во многом согласен с Гитлером.

«Гитлер, напав на Польшу, объявил всему миру, что это Польша начала войну. И Сталин с этой позицией был солидарен, потому чтобы был пакт Молотова-Риббентропа, мы были с Гитлером союзники. Мы соглашались со всем, что говорил Гитлер, а Гитлер соглашался со всем, что говорил Сталин. Они обменивались поздравлениями, да и вообще, у них были "совет да любовь" — до 22 июня 1941 года, когда Гитлер на нас напал», — отметил Сванидзе.