Вторая Мировая как яблоко раздора между Россией и Польшей
Россия и Польша спорят относительно виновников развязывания Второй мировой войны. Историки и публицисты в эфире НСН заявили, что ответ давно известен, но решиться его принять Варшава не может.
Минобороны к 75-летию даты рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы. Свидетельства участников тех событий указывают, что польское восстание против гитлеровцев в 1944 году было плохо подготовлено и проводилось в политических целях, не соответствующих ожиданиям большинства населения.
Отношения России и Польши в последнее время обострились. Одной из точек не-соприкосновения стало разная позиция по Второй Мировой войне. Варшава возлагает всю ответственность на Советский Союз, Москва с такой позицией не соглашается.
Президент России Владимир Путин назвал верхом цинизма утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Вторую мировую войну.
Член комиссии по исторической памяти Совета по правам человека, историк и публицист Николай Сванидзе напомнил в эфире НСН, что хоть и не СССР развязал войну, но Сталин в своё время был во многом согласен с Гитлером.
«Гитлер, напав на Польшу, объявил всему миру, что это Польша начала войну. И Сталин с этой позицией был солидарен, потому чтобы был пакт Молотова-Риббентропа, мы были с Гитлером союзники. Мы соглашались со всем, что говорил Гитлер, а Гитлер соглашался со всем, что говорил Сталин. Они обменивались поздравлениями, да и вообще, у них были "совет да любовь" — до 22 июня 1941 года, когда Гитлер на нас напал», — отметил Сванидзе.
А говоря о большом объеме рассекреченных документов, Сванидзе сказал, что это, конечно, имеет историческое значение, но преобладают внешнеполитические цели.
«Все эти вещи важны для истории, но сейчас все мы понимаем, что эти публикации имеют политический смысл. Потому что говорят о преступлениях НКВД в годы войны, убийствах в Катыни польских людей советскими солдатами. И вот это [рассекречивание информации] ответ – они [представители других стран] тоже совершали преступления», - сказал Николай Сванидзе.
Добавим, Варшава была освобождена от фашистов 17 января 1945 года силами 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Войска Польского. Минобороны РФ обнародовало фотографии прорыва обороны и последствий штурма. Также опубликованы документы, свидетельствующие о варварстве немецких оккупантов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Любимыми паролями россиян стали «пароль» и «любовь»
- Новости за ночь: Названы возможные перспективы политической карьеры Медведева
- Новости за ночь: Украина хочет получить самописцы со сбитого в Иране Boeing
- Новости за ночь: СМИ нашли пострадавших от ракет Ирана военнослужащих США
- Новости за ночь: Минобрнауки рассказал о методике распределения бюджетных мест