Сурков рассказал об обнулении президентских сроков в России

Экс-помощник главы государства Владислав Сурков читает, что в случае уточнения в Конституции полномочий президента может произойти обнуление президентских сроков в России. Такое мнение он высказал в интервью изданию «Актуальные комментарии».

Сурков пояснил, что с новыми полномочиями «это будет уже как бы другой институт президентства». «Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты», — цитирует «Свободная пресса» бывшего помощника президента.

Кроме того, Сурков считает в России на данный момент сложилась гиперпрезидентская форма правления, которую нужно закрепить юридически, пишет «Газета.ру».