Сурков рассказал об обнулении президентских сроков в России

Экс-помощник главы государства Владислав Сурков читает, что в случае уточнения в Конституции полномочий президента может произойти обнуление президентских сроков в России. Такое мнение он высказал в интервью изданию «Актуальные комментарии».

Сурков пояснил, что с новыми полномочиями «это будет уже как бы другой институт президентства». «Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты», — цитирует «Свободная пресса» бывшего помощника президента.

Кроме того, Сурков считает в России на данный момент сложилась гиперпрезидентская форма правления, которую нужно закрепить юридически, пишет «Газета.ру».

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В начале февраля Владимир Путин сообщил, что предложил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить свои полномочия. Президент России отметил, что они продиктованы жизнью, поскольку некоторые вещи «не работают так, как должны».

В Кремле на прошлой неделе прокомментировали доклад Центра политической конъюнктуры о страхах россиян в случае ухода российского лидера Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства находится в самом начале своего срока и «планов громадьё».


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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