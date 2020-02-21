Кремль отреагировал на исследование о страхах россиян из-за ухода Путина
В Кремле прокомментировали доклад Центра политической конъюнктуры о страхах россиян в случае ухода российского лидера Владимира Путина. Как пишет ТАСС, пресс-секретарь президента России заявил, что глава государства находится в самом начале своего срока и «планов громадьё».
«Все время хочется спросить коллег-политологов: «Куда же вы все время уходите Путина?», - отметил представитель Кремля. Его слова приводит RT.
Ранее 21 февраля стало известно об основных страхах граждан России в связи с возможным уходом Владимира Путина. Выяснилось, что больше всего наши соотечественники боятся обострения борьбы за власть в стране, а также передела собственности и потери авторитета государства. Соответствующее исследование опубликовал Центр политической конъюнктуры.
В конце января НСН писала, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал очередной рейтинг доверия политикам и партиям. Согласно данным ВИЦОМ, показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с 20 по 26 января вырос до 67,9%. На прямой вопрос о том, доверяют ли они главе государства, положительно ответили 73,9% респондентов.
Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому доверяют 37,2% опрошенных, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 35,5% участников опроса, главе «Справедливой России» Сергию Миронову - 29,8% граждан.
«Единую Россию» поддерживают 34,2% опрошенных, КПРФ – 15,5%, ЛДПР – 11,8%, «Справедливую Россию» – 6,3%.
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