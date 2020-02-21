Кремль отреагировал на исследование о страхах россиян из-за ухода Путина

В Кремле прокомментировали доклад Центра политической конъюнктуры о страхах россиян в случае ухода российского лидера Владимира Путина. Как пишет ТАСС, пресс-секретарь президента России заявил, что глава государства находится в самом начале своего срока и «планов громадьё».

«Все время хочется спросить коллег-политологов: «Куда же вы все время уходите Путина?», - отметил представитель Кремля. Его слова приводит RT.

Ранее 21 февраля стало известно об основных страхах граждан России в связи с возможным уходом Владимира Путина. Выяснилось, что больше всего наши соотечественники боятся обострения борьбы за власть в стране, а также передела собственности и потери авторитета государства. Соответствующее исследование опубликовал Центр политической конъюнктуры.