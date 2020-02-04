«Не для того, чтобы продлить полномочия»: Путин – о поправках к Конституции
Владимир Путин сообщил, что предложил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить свои полномочия. Как пишет ТАСС, президент России отметил, что они продиктованы жизнью, поскольку некоторые вещи «не работают так, как должны».
Кроме того, российский лидер заявил, что голосование по поправкам будет высшей формой демократии, подчёркивает Ura.ru.
Ранее НСН писала, что срок работы группы, рассматривающей возможные поправки к Конституции, продлен до 14 февраля. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он напомнил, что президенту и Госдуме ранее поступила просьба о продлении срока работы над поправками. И накануне, 3 февраля, Совет Госдумы принял решение продлить его до 14-го числа.
Между тем, согласно данным опроса, проведённого ВЦИОМ, более 90% опрошенных россиян поддержали самые популярные поправки в Конституцию РФ, которые ранее были предложены президентом Владимиром Путиным. Как сообщает телеканал 360, активнее всего россияне поддержали инициативы, связанные с изменениями в социальной политике. В частности, за закрепление в основном законе обязательной регулярной индексации пенсий, пособий и других социальных выплат положительно высказался 91% опрошенных. Инициативу Владимира Путина зафиксировать МРОТ поддержали 90% наших соотечественников.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Милонов предупредил об опасности депортации иностранцев с коронавирусом
- Путин рассказал, почему уволил главу Чувашии
- Экономист: Китай не заметит запрет России на интернет-покупки
- Посол рассказал, почему Франция перешла к диалогу с Россией
- «Не для того, чтобы продлить полномочия»: Путин – о поправках к Конституции