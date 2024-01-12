Сунак посетит Киев и объявит о крупном пакете финансовой помощи

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу, 12 января, прибудет в Киев. В столице Украины он изложит новый крупный пакет мер поддержки и подтвердит тесное партнерство Великобритании и Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном британским правительством.

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Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс в конце декабря заявил, что мир столкнется с негативными последствиями, если Россия одержит победу на Украине. Он призвал Запад увеличить расходы на оборону.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Россия будет угрожать европейской безопасности после победы на Украине. По его словам, если президент России Владимир Путин не остановится на Украине, то «вернется за добавкой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Youtube / STV News
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