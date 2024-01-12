Сунак посетит Киев и объявит о крупном пакете финансовой помощи

Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс в конце декабря заявил, что мир столкнется с негативными последствиями, если Россия одержит победу на Украине. Он призвал Запад увеличить расходы на оборону.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Россия будет угрожать европейской безопасности после победы на Украине. По его словам, если президент России Владимир Путин не остановится на Украине, то «вернется за добавкой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

