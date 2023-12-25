Великобритания: весь мир ощутит последствия победы РФ на Украине

Он призвал Запад увеличить расходы на оборону. «Если мы позволим Путину выиграть, затягивая боевые действия, и он каким-то образом выиграет, истощив всех остальных, тогда мы будем страдать от последствий», — сказал глава военного ведомства. Он указал, что такие последствия будут невероятно тяжелыми для Европы, для Британии, для всего мира.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Россия будет угрожать европейской безопасности после победы на Украине. По его словам, если президент России Владимир Путин не остановится на Украине, то «вернется за добавкой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

