Посольство в Лондоне призвало украинцев за семь дней встать на воинский учет

Консульский отдел украинского посольства в Великобритании призвал сограждан встать на воинский учет в течение недели. Об этом говорится в Telegram-канале посольства.

Уточняется, что мужчины в возрасте от 18 до 65 лет в указанный срок в течение семи дней со дня прибытия в Великобританию явиться с паспортом и военными документами для постановки на военный учет.

Ранее СМИ рассказали о старте «мягкой мобилизации» во Львове. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

