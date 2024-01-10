Посольство в Лондоне призвало украинцев за семь дней встать на воинский учет
10 января 202417:23
Консульский отдел украинского посольства в Великобритании призвал сограждан встать на воинский учет в течение недели. Об этом говорится в Telegram-канале посольства.
Уточняется, что мужчины в возрасте от 18 до 65 лет в указанный срок в течение семи дней со дня прибытия в Великобританию явиться с паспортом и военными документами для постановки на военный учет.
Ранее СМИ рассказали о старте «мягкой мобилизации» во Львове. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru