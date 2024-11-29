Стычки, водомёты, выборы: Грузию охватили протесты из-за приостановки переговоров с ЕС

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ «ПОДОЖДЕТ»

В четверг, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до 2028 года не будет ставить вопрос об открытии переговоров о вступлении в Европейский союз. На этот период страна также полностью отказывается от любых бюджетных грантов со стороны объединения.

Кобахидзе счел вопрос начала переговоров о членстве в Евросоюзе инструментом шантажа Тбилиси и отметил, что категорически неприемлемо рассматривать присоединение Грузии к союзу как милость. Конец 2028 года он назвал «тем временем, когда Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году», уточнив, что речи о прекращении евроинтеграции не идет.

Премьер также отметил, что Тбилиси выполнит взятые на себя обязательства в рамках соглашения об ассоциации Грузии с ЕС 2014 года на свои деньги, «без какой-либо финансовой помощи Евросоюза».

«Мы собираемся вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге», – сказал Кобахидзе и подчеркнул, что Грузия хочет достойного вступления в Евросоюз с исправной демократической системой и сильной экономикой.

Саломе Зурабишвили заявила, что решение правящей партии «Грузинская мечта» остановить переговоры «была поставлена окончательная точка в конституционном перевороте, начатом несколько месяцев назад».

ЕС ТРЕБУЕТ НОВЫХ ВЫБОРОВ В ПАРЛАМЕНТ

Депутаты Европейского парламента, где большинство имеют сторонники нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, большинством голосов приняли резолюцию по ситуации в Грузии. В ней они призвали к непризнанию результатов парламентских выборов, к проведению повторных выборов, а ЕС – к санкциям против грузинских политиков. Депутаты также поддержали намерение ЕС направить в Тбилиси техническую миссию для анализа ситуации в Грузии.

Кроме того, в резолюции указывается, что продолжение «антиевропейской политики» сделает невозможным «путь Грузии в ЕС».

Так, на прошедших 26 октября выборах в парламент победила партия «Грузинская мечта», получив 89 из 150 мест. Проигравшая оппозиция отказалась признавать их итоги. К оппозиции присоединилась президент Зурабишвили, которая начала активно критиковать голосование за якобы фальсификацию. Однако она отказалась назвать конкретные факты нарушений. Также отказалась явиться к следователю и рассказать ему об известных ей нарушениях.