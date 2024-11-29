Стычки, водомёты, выборы: Грузию охватили протесты из-за приостановки переговоров с ЕС
После приостановки переговоров о евроинтеграции в Грузии начались протесты оппозиции. Вечером 28 ноября тысячи человек собрались в центре Тбилиси. Между тем ЕС призвал провести повторные выборы в грузинский парламент.
Подразделения спецназа МВД Грузии к утру 29 ноября вытеснили протестующих с проспекта Руставели в центре Тбилиси, есть задержанные. Прошедшей ночью полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, заявив, что митинг «вышел за рамки закона о собраниях и манифестациях».
В результате потасовок перед зданием парламента пострадали по меньшей мере три сотрудника полиции, а также оператор грузинского телеканала «ТВ Пирвели». Несмотря на то, что сторонников оппозиции осталось не так уж и много, спецназ пока не покидает проспект Руставели. Однако ситуация успокоилась: стычки прекратились, задержаний больше нет.
ПРОТЕСТЫ И РЕАКЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ГРУЗИИ
После приостановки переговоров о евроинтеграции в Тбилиси, Кутаиси и Батуми начались протесты оппозиции. Вечером 28 ноября люди собрались перед центральным офисом правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», где продолжали оставаться представители власти. Затем протестующие сместились на проспект Руставели и подошли к зданию парламента.
На место выехало много правоохранителей. По данным агентства Reuters, количество протестующих исчислялось тысячами. МВД Грузии призвало участников акций не преступать закон и пообещало соответствующую реакцию на действия нарушителей.
На месте начались столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками протеста. Туда также прибыл спецназ. Телеканал «Рустави 2» сообщил, что грузинская полиция применила против протестующих водометы и слезоточивый газ. Отмечается, что протестующие бросали в полицейских разные предметы.
В результате столкновений пострадали по меньшей мере трое сотрудников МВД, несколько журналистов, в том числе оператор грузинского телеканала «ТВ Пирвели».
Самые радикальные митингующие ночью продолжали оставаться у здания парламента и пытались ворваться внутрь. Часть силовиков была переведена с площади Победы в сторону здания канцелярии премьера-министра Грузии для усиления охраны правопорядка.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ночью прибыла к месту проведения протестной акции в центре Тбилиси. Она обвинила власти в осуществлении «конституционного переворота» и призвала представителей дипкорпуса стран ЕС помочь ей и оппозиции добиться назначения новых парламентских выборов в государстве.
К утру 29 ноября подразделения спецназа МВД вытеснили протестующих с проспекта Руставели.
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ «ПОДОЖДЕТ»
В четверг, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до 2028 года не будет ставить вопрос об открытии переговоров о вступлении в Европейский союз. На этот период страна также полностью отказывается от любых бюджетных грантов со стороны объединения.
Кобахидзе счел вопрос начала переговоров о членстве в Евросоюзе инструментом шантажа Тбилиси и отметил, что категорически неприемлемо рассматривать присоединение Грузии к союзу как милость. Конец 2028 года он назвал «тем временем, когда Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году», уточнив, что речи о прекращении евроинтеграции не идет.
Премьер также отметил, что Тбилиси выполнит взятые на себя обязательства в рамках соглашения об ассоциации Грузии с ЕС 2014 года на свои деньги, «без какой-либо финансовой помощи Евросоюза».
«Мы собираемся вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге», – сказал Кобахидзе и подчеркнул, что Грузия хочет достойного вступления в Евросоюз с исправной демократической системой и сильной экономикой.
Саломе Зурабишвили заявила, что решение правящей партии «Грузинская мечта» остановить переговоры «была поставлена окончательная точка в конституционном перевороте, начатом несколько месяцев назад».
ЕС ТРЕБУЕТ НОВЫХ ВЫБОРОВ В ПАРЛАМЕНТ
Депутаты Европейского парламента, где большинство имеют сторонники нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, большинством голосов приняли резолюцию по ситуации в Грузии. В ней они призвали к непризнанию результатов парламентских выборов, к проведению повторных выборов, а ЕС – к санкциям против грузинских политиков. Депутаты также поддержали намерение ЕС направить в Тбилиси техническую миссию для анализа ситуации в Грузии.
Кроме того, в резолюции указывается, что продолжение «антиевропейской политики» сделает невозможным «путь Грузии в ЕС».
Так, на прошедших 26 октября выборах в парламент победила партия «Грузинская мечта», получив 89 из 150 мест. Проигравшая оппозиция отказалась признавать их итоги. К оппозиции присоединилась президент Зурабишвили, которая начала активно критиковать голосование за якобы фальсификацию. Однако она отказалась назвать конкретные факты нарушений. Также отказалась явиться к следователю и рассказать ему об известных ей нарушениях.
В «Грузинской мечте» призвали Саломе Зурабишвили к сотрудничеству со следствием. Там заявили о готовности провести тщательное расследование, чтобы доказать прозрачность проведения выборов.
После приостановки переговоров о евроинтеграции премьер Кобахидзе заявил, что Грузия продолжит прагматичную политику в отношении России. В свою очередь президент РФ Владимир Путин 28 ноября по итогам визита в Казахстан признался, что удивился мужеству и характеру, с которыми грузинские власти отстаивают свою позицию по закону «О прозрачности иностранного влияния». Кроме того, отвечая на вопрос о вмешательстве Запада во внутреннюю политику стран бывшего СССР, Путин заявил, что «кто платит, тот и заказывает музыку».
Ранее глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе заявлял в разговоре с НСН, что двери для Грузии в Евросоюз в ближайшее десятилетие закрыты, несмотря на колоссальный прогресс Тбилиси в интеграции страны. По его словам, в ближайшие десять лет Евросоюзу с его скопившимися проблемами будет не до постсоветских стран-кандидатов, передает «Радиоточка НСН».
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