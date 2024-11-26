Парламент Грузии назначил выборы президента в новом формате на 14 декабря

Парламент Грузии нового созыва назначил президентские выборы на 14 декабря. Как уточнил переизбранный накануне спикер Шалва Папуашвили, они впервые будут организованы не в формате прямого голосования. Главу государства предстоит избрать коллегии выборщиков.

В состав этой избирательной структуры войдут депутаты парламента, представители Верховных советов Аджарии и Абхазии, а также местных администраций. Шестилетний срок нынешнего президента Саломе Зурабишвили завершается 16 декабря.