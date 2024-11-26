Парламент Грузии назначил выборы президента в новом формате на 14 декабря

Парламент Грузии нового созыва назначил президентские выборы на 14 декабря. Как уточнил переизбранный накануне спикер Шалва Папуашвили, они впервые будут организованы не в формате прямого голосования. Главу государства предстоит избрать коллегии выборщиков.

В состав этой избирательной структуры войдут депутаты парламента, представители Верховных советов Аджарии и Абхазии, а также местных администраций. Шестилетний срок нынешнего президента Саломе Зурабишвили завершается 16 декабря.

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В понедельник, 25 ноября состоялось первое заседание новоизбранного парламента Грузии 11 созыва. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в зале заседаний присутствовали только избранники от правящей партии «Грузинская мечта». Четыре движения от оппозиции, которые также прошли в парламент, бойкотировали заседание. Они настаивают, что итоги выборов были подтасованы. Их сторону приняла и президент Зурабишвили.

Кроме того, кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе огласил состав нового правительства. Предполагается, что 16 из 19 министров сохранят свои должности.

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ФОТО: РИА Новости
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