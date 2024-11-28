Путин: У России нет никаких отношений с руководством Грузии
Между Россией и руководством Грузии нет никаких отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Отвечая на вопросы российских журналистов по итогам госвизита в Казахстан, он признался, что происходящее в Грузии во время парламентских выборов вызвало у него удивление.
«Когда события в Грузии начались, я честно говоря, с удивлением на это всё смотрел и наблюдал», - отметил российский лидер.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не лезет во внутренние дела Грузии, а обвинения в том, что Москва якобы вмешалась в выборы являются голословными, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученые обнаружили скелет крокодила, возраст которого 10 млн лет
- Кобяков предложил создать альтернативу Нобелевской премии в БРИКС
- В Петербурге 16 посетителей суши ресторана попали в больницу с отравлением
- Тысячи участников зарегистрировались за сутки на конкурс «Лидеры России. Политика»
- Самолет из Бангкока приземлился в Кольцово, где его проверят из-за сообщения о минировании
- В Госдуму внесен законопроект о росте штрафов за курение и распитие алкоголя
- РФС договорился сотрудничать с самарским губернатором по расследованию коррупции
- Актер Гела Месхи рассказал, что в его жизни был криминал
- Дольф Лундгрен заявил, что после девяти лет борьбы победил рак
- Мультфильм «Моана-2» собрал $54 миллиона в первый день премьеры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru