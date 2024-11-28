Путин: У России нет никаких отношений с руководством Грузии

Отвечая на вопросы российских журналистов по итогам госвизита в Казахстан, он признался, что происходящее в Грузии во время парламентских выборов вызвало у него удивление.

«Когда события в Грузии начались, я честно говоря, с удивлением на это всё смотрел и наблюдал», - отметил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не лезет во внутренние дела Грузии, а обвинения в том, что Москва якобы вмешалась в выборы являются голословными, сообщает RT.