«Морковка перед носом»: В Грузии не верят обещаниям о скором вступлении в Евросоюз
Ничего не дающий статус кандидата на вступление в Евросоюз на деле является обычной приманкой для развивающихся государств, рассказал НСН грузинский политолог Петр Мамрадзе.
Двери для Грузии в Евросоюз в ближайшее десятилетие закрыты, несмотря на колоссальный прогресс Тбилиси в интеграции страны, рассказал НСН глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе.
Ранее днем премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ни президент, ни оппозиция не сделали за последние десять лет ничего на пути европейской интеграции. При этом он напомнил о регалиях правящей партии: «Грузинская мечта» подписала соглашение с ЕС об ассоциации, свободной торговле и безвизовом режиме.
«Грузия находится на 17 месте по прозрачности действий правительства, по его эффективности. Обгоняет [по этому параметру] все страны постсоветского пространства, кроме Эстонии. И 15 стран Евросоюза – а их всего 27. В антикоррупционном мировом индексе вообще на 32 месте в мире. У той же Украины и Молдовы – 95, 107 места. И об этом недавно прямо сказали датчане – они осознают, что у Грузии гораздо лучше показатели, чем у Украины или Молдавии, которым дали статус кандидатов. Это вопиющее проявление двойных стандартов, в первую очередь, Европарламента. Невыполненные Грузией пункты – это чисто технические моменты», - сказал Мамрадзе.
Статус кандидата, которым грезят развивающиеся страны, на деле не дает им никаких преференций. Это наглядно демонстрирует Турция, которая стоит в очереди с 1999 года.
«Это ничего не дающий статус. Морковка, которая висит перед носом. Турция получила статус четверть века назад, а Евросоюз не собирается никак расширяться. Поэтому этот статус чисто символический. Обвиняют грузинское правительство в нежелании стремиться в Европу – чистый блеф», - добавил эксперт.
Политолог уверен, что в ближайшие десять лет Евросоюзу с его скопившимися проблемами будет не до постсоветских стран-кандидатов.
«В течение ближайших десяти лет Грузии не светит вступление в Евросоюз. Я регулярно знакомлюсь со статьями мировых экспертов, которые изучают этот вопрос в том числе. Все согласны с тем, что Евросоюз остается геополитическим карликом, но экономическим гигантом. Как они часто говорят: нам главное переварить то, что сейчас в нашей структуре. Потому что уже сегодня у Евросоюза ощущается большое неравенство между странами, что создает большие проблемы», - заключил Мамрадзе.
Ранее Грузия обвинила Украину в препятствовании вступлению страны в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Киев, по мнению Тбилиси, был против получения Грузией статус кандидата в члены ЕС.
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