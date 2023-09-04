«Морковка перед носом»: В Грузии не верят обещаниям о скором вступлении в Евросоюз

Двери для Грузии в Евросоюз в ближайшее десятилетие закрыты, несмотря на колоссальный прогресс Тбилиси в интеграции страны, рассказал НСН глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе.

Ранее днем премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ни президент, ни оппозиция не сделали за последние десять лет ничего на пути европейской интеграции. При этом он напомнил о регалиях правящей партии: «Грузинская мечта» подписала соглашение с ЕС об ассоциации, свободной торговле и безвизовом режиме.