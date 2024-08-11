Кобахидзе: Грузия готова к «перезагрузке» отношений с США

В Тбилиси готовы к «перезагрузке» отношений с США, сообщил в соцсети X премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, это необходимо для укрепления сотрудничества между двумя странами. Перезапуск отношений позволит «укрепить двусторонние связи» и «содействовать большему развитию, процветанию, миру и безопасности в регионе и за его пределами».

Ранее в Грузии допустили начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

