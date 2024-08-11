Кобахидзе: Грузия готова к «перезагрузке» отношений с США
11 августа 202402:01
В Тбилиси готовы к «перезагрузке» отношений с США, сообщил в соцсети X премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, это необходимо для укрепления сотрудничества между двумя странами. Перезапуск отношений позволит «укрепить двусторонние связи» и «содействовать большему развитию, процветанию, миру и безопасности в регионе и за его пределами».
Ранее в Грузии допустили начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru