«Стратегический выбор»: Пекин посылает сигналы Западу на переговорах с Путиным
Неформальная часть переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина длились 4,5 часа. Вашингтон уже сделал несколько заявлений, обращаясь к Китаю.
Неформальные переговоры российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина длились 4,5 часа. 20 марта глава КНР приехал в Россию с официальным визитом на три дня. Это девятый визит Си Цзиньпина в Россию и первая зарубежная поездка после переизбрания председателем КНР в третий раз.
Накануне главы государств написали статьи о сотрудничестве двух стран.
ВЫБОР КИТАЯ И МИРНЫЙ ПЛАН
Первая часть переговоров стартовала в понедельник в 16:30 по московскому времени в формате тет-а-тет, а затем продолжилась за ужином. Главы государств, как и ожидалось, обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию на Украине, а также предложенный Пекином план по урегулированию конфликта.
Си Цзиньпин назвал дальнейшее развитие отношений с Россией стратегическим выбором Китая.
«Укрепление и развитие китайско-российских отношений - это стратегический выбор, сделанный Китаем, исходя из его собственных фундаментальных интересов и общей тенденции развития мира», - цитирует китайского руководителя МИД КНР.
По его словам, и Китай, и Россия привержены достижению национального развития и активизации, поддерживают многополярность мира и способствуют демократизации международных отношений.
Российский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что Китай за последние годы сделал колоссальный рывок в своем развитии, что вызывает неподдельный интерес.
«Мы сделали существенные шаги в развитии наших отношений. Более чем в два раза увеличился наш торговый оборот: был, по-моему, 87 с небольшим — сейчас уже под 200, 185 миллиардов долларов. У нас очень много совместных задач, целей», — сказал российский лидер.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия добилась значительных успехов в процветании государства благодаря сильному руководству президента РФ Владимира Путина. Российский лидер Владимир Путин в ответ заявил, что под руководством Си Цзиньпина КНР продолжит развиваться и добиваться поставленных целей.
Путин также напомнил о недавно подготовленном в Пекине плане мирного урегулирования на Украине. По его словам, Москва внимательно ознакомилась с документом, который позднее планируется обсудить. Эксперты отмечают, что украинский кризис не станет основной темой переговоров двух лидеров, при этом этот вопрос, конечно, уже обсуждался и в рамках неформальной беседы.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что тема Украины будет фигурировать в повестке переговоров президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отметил представитель Кремля, главы государств обменяются мнениями по украинскому кризису и затронут темы, указанные в плане Пекина по мирному урегулированию конфликта.
Владимир Путин в ходе разговора с китайским коллегой еще раз подчеркнул, что Россия всегда открыта для переговорного процесса.
«МЛАДШИЙ ПАРТНЕР» И РЕАКЦИЯ ВАШИНГТОНА
За встречей в Кремле с интересом наблюдали не только в России и Китае. В тот же день в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден хочет поговорить с Си Цзиньпином. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что Байден заинтересован в поддержании открытых линий коммуникаций между США и Китаем. По словам Кирби, звонок состоится в «подходящее время».
При этом Кирби, пользуясь случаем, заявил, что Вашингтон призывает китайского лидера Си Цзиньпина добиваться вывода армии России с территории Украины. Он напомнил о китайской мирной инициативе по урегулированию ситуации в бывшей советской республике. В документе говорится об «уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран». При этом до этого на Западе не приняли «мирный план» Китая, его раскритиковали и на Украине.
С другой стороны, Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены тем, что китайский лидер Си Цзиньпин использует свой визит в Москву для активизации попыток добиться перемирия на Украине, против которого выступает Вашингтон.
По его словам, США считают неприемлемым прекращение огня без отвода войск России. Кирби отметил, что это будет означать «ратификацию российской оккупации», что позволит Москве закрепиться на своих позициях и «заново начать войну», когда настанет более подходящее для РФ время.
Подводя итоги своей речи, представитель Белого дома заявил, что Россия является «младшим партнером» Китая. По его мнению, Пекин играет ведущую роль в двусторонних отношениях с Москвой.
Пока в Вашингтоне определялись, кто и кому является партнером, а также рассуждали, как быть с тем, что перемирие на Украине невозможно, но «войска надо вывести», лидеры России и Китая уже пришли к ряду договоренностей.
КОСМОС И ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Так, по итогам первого дня переговоров, правительство РФ поручило «Роскосмосу» и Министерству иностранных дел провести переговоры с китайскими партнерами. На переговорах российская и китайская стороны будут обсуждать создание подкомиссии по сотрудничеству в области спутниковой навигации.
Также на встрече глава КНР выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на президентских выборах 2024 года, если он решит баллотироваться.
По словам востоковеда Алексея Виноградова, сам визит и риторику Москвы и Пекина на встрече можно считать «сигналом коллективному Западу».
«У Москвы и Пекина действительно прочные отношения. И это очень важный фактор международной политики: Китай не просто "не сдал" Россию, а, наоборот, продемонстрировал особое партнерство», - приводит его слова РИА Новости.
Визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина сразу после его переизбрания на третий срок показывает, что в Пекине считают Россию самой дружественной страной, говорил ранее в интервью НСН директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин.
21 марта состоится официальная встреча лидеров двух стран, которая пройдет в Большом Кремлевском дворце в 15:00 по московскому времени. Ожидается, что в переговорах примут участие, в том числе, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Стороны обсудят не только экономическое взаимодействие, но и военно-техническое сотрудничество. Также во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин проведет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Переговоры состоятся в первой половине дня.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+10 310 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 593 / сут.
- В России откажутся от плана по увеличению потребления рыбы до 25 кг на человека
- СМИ: Зеленский боится злить КНР критикой за связи с Россией
- В Джанкое ввели режим ЧС после атаки беспилотников
- Марочко сообщил о переброске гаубичной батареи ВСУ на Купянское направление
- СМИ: Тысячи сотрудников могут потерять работу в результате слияния UBS и Credit Suisse
- Экс-аналитик ЦРУ предупредил Байдена об опасной для США украинской ловушке
- Токаев: Прошедшие в Казахстане выборы стали продолжением политических перемен
- Премьер Японии посетит Украину
- В Польше появился первый постоянный военный гарнизон США
- Марочко: Бойцы ВСУ занимают дома под Артемовском, не эвакуируя жителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru