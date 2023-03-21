«Стратегический выбор»: Пекин посылает сигналы Западу на переговорах с Путиным

По его словам, и Китай, и Россия привержены достижению национального развития и активизации, поддерживают многополярность мира и способствуют демократизации международных отношений.

Российский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что Китай за последние годы сделал колоссальный рывок в своем развитии, что вызывает неподдельный интерес.

«Мы сделали существенные шаги в развитии наших отношений. Более чем в два раза увеличился наш торговый оборот: был, по-моему, 87 с небольшим — сейчас уже под 200, 185 миллиардов долларов. У нас очень много совместных задач, целей», — сказал российский лидер.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия добилась значительных успехов в процветании государства благодаря сильному руководству президента РФ Владимира Путина. Российский лидер Владимир Путин в ответ заявил, что под руководством Си Цзиньпина КНР продолжит развиваться и добиваться поставленных целей.

Путин также напомнил о недавно подготовленном в Пекине плане мирного урегулирования на Украине. По его словам, Москва внимательно ознакомилась с документом, который позднее планируется обсудить. Эксперты отмечают, что украинский кризис не станет основной темой переговоров двух лидеров, при этом этот вопрос, конечно, уже обсуждался и в рамках неформальной беседы.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что тема Украины будет фигурировать в повестке переговоров президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отметил представитель Кремля, главы государств обменяются мнениями по украинскому кризису и затронут темы, указанные в плане Пекина по мирному урегулированию конфликта.