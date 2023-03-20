В администрации Байдена назвали Россию младшим партнером Китая

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия является «младшим партнером» Китая, сообщает РИА Новости.

Си Цзиньпин: Между Россией и Китаем должны быть тесные взаимоотношения

По его мнению, Пекин играет ведущую роль в двусторонних отношениях с Москвой.

«Они безусловно младший партнер», - сказал представитель администрации президента США Джо Байдена о роли РФ.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву. В российской столице китайский лидер пробудет до 22 марта.

В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным Си Цзиньпин заявил, что между РФ и Китаем развивается всеобъемлющее стратегическое сотрудничество. Российский лидер обратил внимание на колоссальный рывок в развитии КНР.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что неформальные переговоры президента РФ и китайского лидера длились 4,5 часа, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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