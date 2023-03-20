Без ведущих и ведомых: Си Цзиньпин везёт в Россию мирный план, а Путин его ждёт как брата

БЕЗ ВЕДУЩИХ И ВЕДОМЫХ

Владимир Путин в своей статье позволил небольшое лирическое отступление и процитировал мудреца Конфуция: «Разве это не радость, когда издалека приезжает друг!» напомнив, что для россиян настоящий друг – как родной брат. В подтверждение крепких российско-китайских отношений Путин указывает на новый рекорд – финансовый. В прошлом году товарооборот между РФ и КНР достиг 185 миллиардов долларов.

«По своему качеству они (отношения) превосходят военно-политические союзы времён холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем», - подчеркнул Путин.

Отдельно российский лидер указывает практически на схожее положение дел в двух странах. В частности, курс США на сдерживание.

«Россия объявлена «непосредственной угрозой», а Китай – «стратегическим конкурентом», - отметил Путин.

Что касается кризиса на Украине, то, по словам Путина, Россия открыта к политико-дипломатическому его урегулированию. Си Цзиньпину он выражает признательность «за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин».