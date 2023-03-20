Без ведущих и ведомых: Си Цзиньпин везёт в Россию мирный план, а Путин его ждёт как брата
В свой девятый приезд в Россию в качестве лидера КНР Си Цзиньпин сделает акцент на урегулировании конфликта на Украине, а в Москве напомнят об отношении Запада к двум державам.
Лидер Китая Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина 20 марта приедет в Россию. Это будет его первый зарубежный визит после переизбрания председателем КНР в третий раз. В Кремле стороны намерены обсудить экономическое сотрудничество, украинский кризис, мировые угрозы и вызовы.
Накануне встречи из-под пера российского и китайского лидеров вышли авторские статьи для местных СМИ. Именно из них можно проследить официальную линию больших переговоров.
БЕЗ ВЕДУЩИХ И ВЕДОМЫХ
Владимир Путин в своей статье позволил небольшое лирическое отступление и процитировал мудреца Конфуция: «Разве это не радость, когда издалека приезжает друг!» напомнив, что для россиян настоящий друг – как родной брат. В подтверждение крепких российско-китайских отношений Путин указывает на новый рекорд – финансовый. В прошлом году товарооборот между РФ и КНР достиг 185 миллиардов долларов.
«По своему качеству они (отношения) превосходят военно-политические союзы времён холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем», - подчеркнул Путин.
Отдельно российский лидер указывает практически на схожее положение дел в двух странах. В частности, курс США на сдерживание.
«Россия объявлена «непосредственной угрозой», а Китай – «стратегическим конкурентом», - отметил Путин.
Что касается кризиса на Украине, то, по словам Путина, Россия открыта к политико-дипломатическому его урегулированию. Си Цзиньпину он выражает признательность «за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин».
«Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного. Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО. Нельзя не понимать, что НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион», - подчеркнул Путин.
НЕТ ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ
Не обошел стороной украинский кризис в своей статье и Си Цзиньпин. В годовщину начала спецоперации лидер КНР опубликовал свой мирный план: «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса».
«Озвученный мной ряд видений служит основополагающим принципом Китая при украинском урегулировании. Речь, в частности, идет о необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок», - отметил Си Цзиньпин.
Документ, по его словам, служит конструктивным фактором в нейтрализации последствий кризиса и продвижении политического урегулирования. В нем двенадцать пунктов, которые касаются прекращения огня, мирных переговоров, гуманитарного кризиса, защите граждан и военных, прекратить действие санкций и другое.
У китайского лидера есть свой интерес в заверешении конфликта. Газета The Sunday Times отмечает, что Китай с началом СВО получил ряд проблем. В частности, активизировал НАТО, подорвал усилия Пекина по налаживанию дипотношений с Европой, ослабил спрос на важнейших экспортных рынках, активизировал перевооружение Японии, подтолкнул США оказывать военную помощь Тайваню.
Издание отмечает, что Си Цзиньпин планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому вскоре после разговора с Путиным.
В КИЕВЕ СЛЕДЯТ
Пристальное внимание визиту китайского лидера в Россию уделяют и на Украине. Советник Зеленского Михаил Подоляк уже успел раскритиковать мирный план Китая заявив, что в нем отсутствует логика.
«В нем нет подробностей, нет взвешенной логики. Один из пунктов говорит о нерушимости суверенитета и территориальной целостности, а другой о необходимости немедленного прекращения огня, что означает именно передачу оккупированных территорий России: но это абсолютное противоречие», - цитирует его газета Corriere della Sera.
Подоляк напомнил, что для Киева неприемлемы территориальные компромиссы с Россией. А в Совете Федерации считают, что встреча Путина и Си Цзиньпина будет для Зеленского непростой.
«Есть информация, что Си Цзиньпин на днях проведет переговоры по видеоконференцсвязи с президентом Украины. Возможно, лидеру Китая удастся в чем-то образумить Зеленского. Хотя пока что ни в Вашингтоне, ни тем более в Киеве, по-моему, не готовы слышать разумные доводы. В любом случае это будет очень серьезный и непростой для Зеленского разговор», - заявил сенатор Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете».
При этом фон предстоящих переговоров пытаются омрачить. Пока в России билбордами, появившимися рядом с аэропортом «Внуково», встречают китайского лидера, в Центральной африканской республике девять граждан Китая стали жертвами налетчиков на золотой рудник.
Инцидент произошел 19 марта. Власти сообщили, что, возможно, повстанцы штурмовали объект по добыче золота. В тоже время AFP пишет, что повстанческая группировка «Коалиция патриотов за перемены» обвиняет в этом российскую ЧВК «Вагнер». Основатель Евгений Пригожин пока никак не комментировал эти обвинения.
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