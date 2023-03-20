В Белом доме заявили, что Байден хочет поговорить с Си Цзиньпином

Телефонный разговор президента Соединенных Штатов Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина пока не запланирован, однако глава Белого дома очень хочет поговорить с лидером Китая. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в эфире CNN.

Си Цзиньпин начал государственный визит в Россию

Он отметил, что Байден заинтересован в поддержании открытых линий коммуникаций между США и Китаем. По словам Кирби, звонок состоится в «подходящее время».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший с государственным визитом в Москву, заявил, что рад по приглашению президента РФ Владимира Путина вновь приехать на российскую землю. Он отметил, что Пекин готов вместе с Москвой охранять основанный на международном праве миропорядок, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайСША

Горячие новости

Все новости

партнеры