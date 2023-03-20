Путин заявил, что план Китая по Украине можно будет обсудить

Российский лидер Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что у них будет возможность обсудить мирный план КНР по Украине.

В Кремле началась встреча Путина и Си Цзиньпина

Глава государства отметил, что Китай всегда исходит из принципов справедливости и соблюдения положений международного права. По словам Путина, Россия внимательно ознакомилась с китайским планом по Украине и с уважением относится к мирным инициативам КНР.

Ранее Си Цзиньпин, прибывший с государственным визитом в Москву, заявил, что рад по приглашению Владимира Путина вновь приехать на российскую землю. Он отметил, что Пекин готов вместе с Москвой охранять основанный на международном праве миропорядок, сообщает НСН.

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ФОТО: Сайт Кремля
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