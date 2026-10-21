«Сам Владимир Зеленский пользуется своим иммунитетом, манипулирует общественным мнением о том, что к нему никаких претензий нет. Но всех удивляет ситуация, что все ближайшие люди Зеленского, его окружение погрязло в коррупции, а он один стоит на этом болоте в белом костюме. Конечно, все всё понимают, но законодательство Украины выстроено таким образом, что никаких следственных действий и оперативных мероприятий в отношении действующего президента проводить нельзя. Я думаю, что Пышный – это не последний украинский чиновник, в отношении которого будет работать НАБУ», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что никто из чиновников пока не получил срок.

«За все время НАБУ я не могу назвать ни одного чиновника первой категории, которого бы привлеки к уголовной ответственности и реальному наказанию. Но все в жизни происходит впервые. Я не исключаю, что начнут выноситься решения с реальными сроками, но пока таких примеров нет, уголовные дела возбуждаются, но решений пока не было», — добавил он.

У США есть главный аргумент для давления на Украину и самого Владимира Зеленского – финансовые отчеты, рассказал НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

