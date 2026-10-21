Просто обыск: Почему украинских чиновников «прощают» за коррупцию
Спиридон Килинкаров заявил НСН, что все понимают, что Зеленский не мог «остаться чистым» после обвинения большей части его окружения в коррупции.
Никаких следственных действий и оперативных мероприятий в отношении действующего президента проводить нельзя, поэтому Владимира Зеленского не обвиняют в коррупции, заявил НСН экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) утром начало следственные действия у главы Национального банка страны Андрея Пышного, пишут украинские СМИ. Килинкаров рассказал, почему пока «не приходят» за Зеленским.
«Сам Владимир Зеленский пользуется своим иммунитетом, манипулирует общественным мнением о том, что к нему никаких претензий нет. Но всех удивляет ситуация, что все ближайшие люди Зеленского, его окружение погрязло в коррупции, а он один стоит на этом болоте в белом костюме. Конечно, все всё понимают, но законодательство Украины выстроено таким образом, что никаких следственных действий и оперативных мероприятий в отношении действующего президента проводить нельзя. Я думаю, что Пышный – это не последний украинский чиновник, в отношении которого будет работать НАБУ», — отметил он.
При этом он подчеркнул, что никто из чиновников пока не получил срок.
«За все время НАБУ я не могу назвать ни одного чиновника первой категории, которого бы привлеки к уголовной ответственности и реальному наказанию. Но все в жизни происходит впервые. Я не исключаю, что начнут выноситься решения с реальными сроками, но пока таких примеров нет, уголовные дела возбуждаются, но решений пока не было», — добавил он.
У США есть главный аргумент для давления на Украину и самого Владимира Зеленского – финансовые отчеты, рассказал НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
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