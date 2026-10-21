Самолет столкнулся с телетрапом в аэропорту «Шереметьево»

Ранее СМИ сообщили, что лайнер перевозчика Airbus A330, прилетевший из Хабаровска, столкнулся левым крылом с кабиной телетрапа. У борта сломался предкрылок, его заменили, самолет временно отстранили от полетов.

Как уточнили в аэропорту, инцидент произошел 19 октября.

«При заруливании на стоянку борт авиакомпании iFly соприкоснулся с телетрапом», — рассказали в авиагавани.

Пассажиры и члены экипажа не пострадали. Телетрап не получил повреждений в результате происшествия.

