Самолет столкнулся с телетрапом в аэропорту «Шереметьево»
Самолет авиакомпании iFly столкнулся с телетрапом в столичном аэропорту «Шереметьево». Об этом пишет РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что лайнер перевозчика Airbus A330, прилетевший из Хабаровска, столкнулся левым крылом с кабиной телетрапа. У борта сломался предкрылок, его заменили, самолет временно отстранили от полетов.
Как уточнили в аэропорту, инцидент произошел 19 октября.
«При заруливании на стоянку борт авиакомпании iFly соприкоснулся с телетрапом», — рассказали в авиагавани.
Пассажиры и члены экипажа не пострадали. Телетрап не получил повреждений в результате происшествия.
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