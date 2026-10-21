Если какая-либо биржа прекращает обслуживать клиентов, она дает период на вывод средств в течение нескольких месяцев, одномоментной блокировки доступа никогда не происходит. Об этом НСН рассказал председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Биржа MEXC прекращает обслуживание пользователей из России и Беларуси. По заявлению самой компании, она делает это в рамках соблюдения требований регуляторов. Всем пользователям, которых зацепит блокировка, придет уведомление — если его нет, аккаунтом можно продолжать пользоваться в обычном режиме. Точных сроков прекращения пока не называют. Ранее аналогичное решение приняла биржа Bitget. Корнев раскрыл, как закрытие биржи скажется на российских криптосделках и владельцах криптокошельков.

«Обычно такие биржи или брокерские конторы, которые начинают вдруг неожиданно выполнять какие-то санкции, дают некий период для вывода средств, закрытия счетов и так далее. Обычно это не бывает одномоментно, иначе все остальные клиенты просто разбегутся связи с тем, что что в любой момент времени их средства могут там остаться навсегда. Обычно такой период длится месяц, два, а бывает и три», — рассказал он.