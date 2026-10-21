«Есть два месяца»: Что будет со средствами россиян после закрытия биржи MEXC
Хранить средства на криптокошельках бессмысленно и рискованно, лучше использовать их только для оплаты каких-то поставок в обход санкций, заявил НСН Валерий Корнеев.
Если какая-либо биржа прекращает обслуживать клиентов, она дает период на вывод средств в течение нескольких месяцев, одномоментной блокировки доступа никогда не происходит. Об этом НСН рассказал председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
Биржа MEXC прекращает обслуживание пользователей из России и Беларуси. По заявлению самой компании, она делает это в рамках соблюдения требований регуляторов. Всем пользователям, которых зацепит блокировка, придет уведомление — если его нет, аккаунтом можно продолжать пользоваться в обычном режиме. Точных сроков прекращения пока не называют. Ранее аналогичное решение приняла биржа Bitget. Корнев раскрыл, как закрытие биржи скажется на российских криптосделках и владельцах криптокошельков.
«Обычно такие биржи или брокерские конторы, которые начинают вдруг неожиданно выполнять какие-то санкции, дают некий период для вывода средств, закрытия счетов и так далее. Обычно это не бывает одномоментно, иначе все остальные клиенты просто разбегутся связи с тем, что что в любой момент времени их средства могут там остаться навсегда. Обычно такой период длится месяц, два, а бывает и три», — рассказал он.
Собеседник НСН предупредил, что крипто кошельки — это в целом очень ненадёжные средства хранения валюты.
«Это в основном операции, которые относятся к рисковым. На мой взгляд, это не очень адекватные схемы, потому что в любой момент это может закончиться не очень хорошо. Самый яркий пример — те же криптокошельки Ledger. Как выяснилось, что у нас, например, покупая их на маркетплейсе, вы уже покупаете их с закладками, и если вы кладете туда свои криптовалюты, то информация об этом уходит тем, кто впаял туда специальные устройства, которые отслеживают наполнение этих кошельков, а потом ваши деньги списываются. Так что криптовалюты и токены — это такой паллиатив денег. Он имеет смысл, чтобы оплачивать какие-то покупки, обходя санкции, или какие-то поставки. А хранить свои деньги в этих способах операции абсолютно бессмысленно. Это просто очень рискованно, их часто грабят», — рассказал он.
При этом Корнеев раскрыл, что, если нужно выполнять крупные переводы за рубеж, то есть один проверенный рублевый стейблкоин.
«Если есть необходимость оплачивать какие-то достаточно значительные объемы поставок из-за границы, то я бы советовал использовать А7А5, потому что это достаточно обеспеченная с точки зрения рисков структура, она базируется на банке, который несет на себе все эти риски, и они могут покрыть любые потери», — подытожил он.
Ранее стало известно, что Центробанк запретил перевод криптовалюты физлицом на собственный «холодный» кошелек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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