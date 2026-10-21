Коррупционные скандалы на Украине станут главным аргументом американского лидера Дональда Трампа на следующих выборах в США, что не может не затронуть президента Украины Владимира Зеленского, заявил НСН экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) утром начало следственные действия у главы Национального банка страны Андрея Пышного, пишут украинские СМИ. Килинкаров уверен, что это не давление США, но Трамп готовит более серьезный план против властей Киева.