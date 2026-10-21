Экс-депутат Рады: Трамп раскроет правду про Зеленского уже через две недели
Коррупционные дела начнут раскрываться уже после промежуточных выборов в США, заявил НСН Спиридон Килинкаров.
Коррупционные скандалы на Украине станут главным аргументом американского лидера Дональда Трампа на следующих выборах в США, что не может не затронуть президента Украины Владимира Зеленского, заявил НСН экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) утром начало следственные действия у главы Национального банка страны Андрея Пышного, пишут украинские СМИ. Килинкаров уверен, что это не давление США, но Трамп готовит более серьезный план против властей Киева.
«Я бы не стал это напрямую связывать с принуждением к миру с Россией. Это борьба внутри США, условно говоря, между демократами и республиканцами. Украинскую коррупцию будут использовать, так как к ней причастны и демократы, это ключевое для Трампа. Он хочет показать, как использовались деньги американских налогоплательщиков, они просто разворовывались. На деньги населения решались личные или партийные проблемы, это очень важная история для внутренней политики США», — отметил он.
По его словам, все начнет раскрываться уже после промежуточных выборов в США.
«Все коррупционные дела будут "вывалены" в ходе борьбы за президентский пост в США в 2028 году. Весь пакет информации есть на руках у американцев, но он будет использован после проведения промежуточных выборов. Промежуточные выборы не имеют такого значения для Трампа, как выборы 7 ноября 2028 года. Надо понимать, что это будет касаться и американских денег, все это начнут раскрывать после промежуточных выборов. Конечно, это повлияет и на Зеленского. Сам Владимир Зеленский пока пользуется своим иммунитетом, манипулирует общественным мнением», — заключил собеседник НСН.
У США есть главный аргумент для давления на Украину и самого Владимира Зеленского – финансовые отчеты, рассказал НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
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