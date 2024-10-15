«Ракеты Пхеньяна и дроны Тегерана»: Кого подозревают в помощи России на СВО
Пока украинский лидер Владимир Зеленский обвиняет Пхеньян и Тегеран в помощи России на СВО, а в Кремле всячески опровергают получение какой-либо помощи от этих стран, ЕС вводит жесткие санкции против Ирана за передачу России баллистических ракет.
Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября заявил о том, что Северная Корея «фактически включилась» в конфликт Украины и России, помогая последней. Об этом он рассказал в ежедневном видеообращении.
При этом украинский лидер добавил, что Киев будет жестко реагировать на помощь Москве с других сторон и намерен координировать работу со своими партнерами в этом направлении.
ТЫСЯЧИ КОНТЕЙНЕРОВ И ФОТОДОКАЗАТЕЛЬСТВА
К обвинениям КНДР в помощи России присоединились и США. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 14 октября сообщил, что за последние недели КНДР поставила России «более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами».
Он уточнил, доказательством тому служат опубликованные властями США снимки, на которых якобы запечатлена транспортировка данных контейнеров из КНДР в РФ по морю. Кирби также осудил Пхеньян и выразил беспокойство по поводу расширения военных отношений между Россией и КНДР.
При этом Зеленский не в первый раз заявляет о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна. В подобных действиях он также упрекал и Тегеран.
Так, в сентябре Зеленский назвал «сообщниками» Северную Корею и Иран, а также «особенными приятелями» России. Такие утверждения он сделал, выступая 25 сентября на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Тогда он заявил, что «не может быть справедливого мира без Украины», и поблагодарил страны, которые поддерживают Киев.
О том, что КНДР и Иран якобы поставляют России оружие, которое она применяет на поле боя, власти США говорят с 2022 года. Так, в начале этого года в Штатах заявили, что Россия применяет в зоне СВО баллистические ракеты, полученные от Пхеньяна. Об этом сообщил Кирби.
«Наша информация показывает, что КНДР недавно предоставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько таких ракет», — сказал он.
При этом факт передачи северокорейского оружия в Россию он назвал «значительной и тревожной эскалацией».
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕТ?
Тем временем в Кремле участие Северной Кореи в российско-украинском конфликте на стороне России всячески опровергали.
Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нет никаких доказательств поставок оружия из КНДР в Россию.
«Это давно, это не только британская разведка, это и американская разведка, они все время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств», - пояснил он в беседе с РИА Новости.
При этом Песков назвал Северную Корею «ближайшим соседом России» и отметил, что Москва будет продолжать выстраивать «взаимовыгодные отношения» с Пхеньяном.
«Это наше суверенное право, и мы не думаем, что кто-то имеет право в это вмешиваться», — подчеркнул Песков.
Однако неделю назад министр обороны Ким Ён Хён сделал смелое заявление о том, что КНДР может направить своих военных из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России.
Агентство Yonhap сообщило, что таким образом Ён Хён интерпретировал подписанный Москвой и Пхеньяном договор, похожий на военный союз. Речь идет о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июня 2024 года, он предусматривает оказание военной помощи в случае оборонительной войны.
Песков, в свою очередь, назвал эти данные «очередной информационной уткой».
НАКАЗАНИЕ ЗА ПОМОЩЬ
В августе 2022 года газета The Washington Post сообщила, что Иран передал России беспилотники и баллистические ракеты.
В свою очередь министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью изданию Al-Monitor сообщил, что Иран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине. Он уточнил, что у Тегерана и Москвы есть соглашение об оборонном сотрудничестве с Россией, однако в Иране не вмешиваются в российско-украинский конфликт.
«Мы решительно против любой войны...И мы также были вовлечены в усилия по достижению мира и прекращения огня на Украине», — говорил Абдоллахиан.
В свою очередь, американский телеканал CNN 6 сентября со ссылкой на источники сообщил, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности для боевых действий в Украине.
При этом сам Зеленский на пресс-конференции в эфире всеукраинского телемарафона заявлял, что у него нет подтверждений передачи Ираном баллистических ракет России и их использования.
Помимо этого, представитель иранского МИД Насер Канаани также заявил, что обвинения в якобы имевших место поставках баллистических ракет из Ирана в Россию для применения в ходе специальной военной операции — ложь.
«Любые обвинения в продаже Ираном баллистических ракет России — абсолютная ложь», — подчеркнул Канаани, добавив, что Тегеран рекомендует Брюсселю избегать «обвинений, основанных на вымыслах», - отметил он.
При этом, 14 октября стало известно, что Европейский союз (ЕС) ввел санкции в отношении Ирана за сотрудничество с Россией, в том числе, за передачу РФ баллистических ракет.
Уточняется, что санкции затронули три иранские авиакомпании (Iran Air, Saha Airlines, Mahan Air), а также четырех промышленных и транспортных компаний, включая одного из крупнейших производителей алюминия — Iran Alumina Company.
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