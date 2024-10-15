«Ракеты Пхеньяна и дроны Тегерана»: Кого подозревают в помощи России на СВО

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОМОЩЬ

В августе 2022 года газета The Washington Post сообщила, что Иран передал России беспилотники и баллистические ракеты.

В свою очередь министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью изданию Al-Monitor сообщил, что Иран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине. Он уточнил, что у Тегерана и Москвы есть соглашение об оборонном сотрудничестве с Россией, однако в Иране не вмешиваются в российско-украинский конфликт.

«Мы решительно против любой войны...И мы также были вовлечены в усилия по достижению мира и прекращения огня на Украине», — говорил Абдоллахиан.

В свою очередь, американский телеканал CNN 6 сентября со ссылкой на источники сообщил, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности для боевых действий в Украине.

При этом сам Зеленский на пресс-конференции в эфире всеукраинского телемарафона заявлял, что у него нет подтверждений передачи Ираном баллистических ракет России и их использования.

Помимо этого, представитель иранского МИД Насер Канаани также заявил, что обвинения в якобы имевших место поставках баллистических ракет из Ирана в Россию для применения в ходе специальной военной операции — ложь.

«Любые обвинения в продаже Ираном баллистических ракет России — абсолютная ложь», — подчеркнул Канаани, добавив, что Тегеран рекомендует Брюсселю избегать «обвинений, основанных на вымыслах», - отметил он.

При этом, 14 октября стало известно, что Европейский союз (ЕС) ввел санкции в отношении Ирана за сотрудничество с Россией, в том числе, за передачу РФ баллистических ракет.

Уточняется, что санкции затронули три иранские авиакомпании (Iran Air, Saha Airlines, Mahan Air), а также четырех промышленных и транспортных компаний, включая одного из крупнейших производителей алюминия — Iran Alumina Company.



