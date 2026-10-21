Кореевед призвал не верить слухам о тяжелой болезни Ким Чен Ына

Слухам о болезни лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не стоит верить, считает кандидат исторических наук, профессор, кореевед Андрей Ланьков. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, сообщения о смерти или тяжелой болезни лидера КНДР появляются раз в два-три года и оказываются серьезно преувеличенными.

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«Хотя проблемы со здоровьем у северокорейского лидера имеются. Исходя из предшествующего опыта, самое разумное — на подобные слухи не реагировать. Особенно тогда, когда инициативу в их распространении берут на себя издания, не слишком информированные и с сомнительной репутацией», — подчеркнул Ланьков.

Ранее британская газета The Sun сообщила, что Ким Чен Ын якобы перенес кровоизлияние в мозг и впал в кому. Отмечалось, что политика якобы доставили на лечение в Китай. На фоне таких слухов СМИ Северной Кореи опубликовали фотографии Ким Чен Ына с выставки одежды и обуви.

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Фото: РИА Новости
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