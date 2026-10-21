Кореевед призвал не верить слухам о тяжелой болезни Ким Чен Ына

Слухам о болезни лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не стоит верить, считает кандидат исторических наук, профессор, кореевед Андрей Ланьков. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, сообщения о смерти или тяжелой болезни лидера КНДР появляются раз в два-три года и оказываются серьезно преувеличенными.