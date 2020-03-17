Страны ЕС согласовали запрет на въезд иностранцев из-за коронавируса
Государства-члены Евросоюза согласовали решение о введении запрета на въезд граждан иностранных государств. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на немецкого канцлера Ангелу Меркель.
Соответствующий запрет вводится на 30 дней. Таким образом, государства поддержали предложение глав Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
По словам Меркель, запрет вступает в силу немедленно. При этом будут действовать некоторые исключения, в частности, транзитным пассажирам, которые возвращаются на родину, проезд будет разрешен.
Накануне сообщалось, что власти России не исключают варианта полного закрытия государственных границ из-за эпидемии коронавируса.
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