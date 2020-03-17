Страны ЕС согласовали запрет на въезд иностранцев из-за коронавируса

Чемпионат Европы по футболу перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса Под угрозой – розыгрыш олимпийских лицензий в целом ряде видов спорта Все соревнования на территории России отменены или приостановлены МОК: решать судьбу Игр-2020 в Токио еще не время